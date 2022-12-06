"Вони є скрізь": російські найманці з групи "Вагнера" вбивають людей в Африці заради алмазів, — WP

Журналісти пишуть, що в ЦАР може перебувати до 2000 найманців з групи "Вагнера", які вбивають і катують мирних жителів, щоб продавати дорогоцінне каміння через підставну компанію.

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Російські найманці, відомі як група "Вагнера", діє в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), використовуючи насильство та здирство, щоб прибрати до рук надзвичайно прибуткову алмазну галузь. Про це пише The Washington Post з посиланням на звіт французького гурту All Eyes, лондонського центру "Досьє" та European Investigative Collaborations.

Видання пише, що особи, пов'язані з групою "Вагнера", створили в одній з найбідніших африканських країн підставну компанію для захисту своїх інтересів на ринку алмазів. Так, найманці змушують збіднілих гірників і колекціонерів здавати свої дорогоцінні камені або продавати їх виключно підставній компанії "Diamville". Ця компанія порушує правила Кімберлійського процесу (міжнародна ініціатива, спрямована на запобігання збуту алмазів із зон військових конфліктів).

"Скрізь, де є шахти та землекопи, там є і ці люди [пов'язані з Вагнером], озброєні. Коли хтось [золотодобувач] знаходить щось хороше, вони йдуть до цієї людини. … Були навіть вбивства, щоб забрати чужі товари", — розповідають люди, пов'язані з галуззю в ЦАР.

Аналітики звернулися за коментарями до Євгена Пригожина, голови групи "Вагнера". Однак той відповів, що "Diamville" нібито насправді належить президенту Франції Емманюелю Макрону

"Здирництвом займаються спеціальні підрозділи НАТО під назвою SDFA", — сказав Пригожин.

Він також заявив, що все перераховане є брехнею. Пригожин сказав, що російські інструктори та інші громадяни РФ ніколи не здійснювали вищезгадану діяльність. Крім того, аналітики спробували зв'язатися з "Diamville", але у них нічого не вийшло.

Видання пише, що ЦАР широко поширена контрабанда алмазів. Цим займаються не лише "вагнерівці". Камені потрапляють на закордонні ринки через сусідні країни, переважно з Камеруну, Чаду та Судану, а також повітрям через Об'єднані Арабські Емірати та Ліван.

Діяльність групи "Вагнера" у ЦАР

У матеріалі сказано, що ЦАР — одна з найбідніших та найвразливіших країн світу. Колишня французька колонія, вона стала незалежною у 1960 році. Роки послідовних військових переворотів, повстань та насильницьких конфліктів призвели до загибелі сотень тисяч людей. ЦАР багата на алмази й золото. Упродовж багатьох років керівники країни грабували її природні ресурси.

Журналісти пишуть, що у 2017 році президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера звернувся до Росії за допомогою у стабілізації внутрішньодержавної обстановки. Спочатку Москва постачала зброю та відправляла військових інструкторів для навчання збройних сил країни. Потім туди прибули до 2000 найманців з групи "Вагнера".

Повідомляється, що діяльність Вагнера в ЦАР є частиною ширших зусиль групи щодо неофіційного просування геополітичних цілей Росії в Африці, а також щодо укладання вигідних контрактів. Росія прагне скористатися зростальними розбіжностями між урядами деяких африканських країн та їх традиційними європейськими союзниками, щоб посилити присутність Москви у регіоні.

Раніше Фокус писав, що, за даними Bloomberg, США можуть визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією. Таке рішення дозволить Вашингтону здійснювати кримінальне переслідування найманців та заарештовувати активи ПВК у всьому світі.

Крім того, у ЦНС заявили, що група "Вагнера" почала вербувати ув'язнених в окупованій Україні. Рекрутинг ув'язнених проводиться у в'язницях Донецької області. А місцева окупаційна адміністрація видала спеціальний дозвіл.