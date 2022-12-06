"Они есть везде": российские наемник из группы "Вагнера" убивают людей в Африке ради алмазов, — WP

Журналисты пишут, что в ЦАР может находиться до 2000 наемников из группы "Вагнера", которые убивают и пытают мирных жителей, чтобы продавать драгоценные камни через подставную компанию.

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Российские наемники, известные как группа "Вагнера", действует в Центральноафриканской Республике (ЦАР), используя насилие и вымогательство, чтобы прибрать к рукам чрезвычайно прибыльную алмазную отрасль. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет французской группы All Eyes, лондонского центра "Досье" и European Investigative Collaborations.

Издание пишет, что лица, связанные с группой "Вагнера" создали в одной из беднейших африканских стран подставную компанию для защиты своих инересов на рынке алмазов. Так, наемники вынуждают обедневших горняков и коллекционеров сдавать свои драгоценные камни или продавать их исключительно подставной компании "Diamville". Эта компания нарушает правила Кимберлийского процесса (международная инициатива, направленная на предотвращение сбыта алмазов из зон военных конфликтов).

"Везде, где есть шахты и землекопы, там и эти люди [связанные с Вагнером], вооруженные. Когда кто-то [золотодобытчик] находит что-то хорошее, они идут к этому человеку. … Были даже убийства, чтобы забрать чужие товары", — рассказывают люди, связанные с отраслью в ЦАР.

Аналитики обратились за комментариями к Евгению Пригожину, главе группы "Вагнера". Однако тот ответил, что "Diamville" якобы на самом деле принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону

"Вымогательством занимаются специальные подразделения НАТО под названием SDFA", — сказал Пригожин.

Он также заявил, что все перечисленное является ложью. Пригожин сказал, что российские инструкторы и другие граждане РФ никогда не осуществляли вышеуказанную деятельность. Кроме того, аналитики попытались связаться с "Diamville", но у них ничего не получилось.

Издание пишет, что в ЦАР широко распространена контрабанда алмазов. Этом занимаются не только вагнеровцы. Камни попадают на зарубежные рынки через соседние страны, в основном из Камеруна, Чада и Судана, а также по воздуху через Объединенные Арабские Эмираты и Ливан.

Деятельность группы "Вагнера" в ЦАР

В материале сказано, что ЦАР — одна из самых бедных и уязвимых стран мира. Бывшая французская колония, она стала независимой в 1960 году. Годы последовательных военных переворотов, восстаний и насильственных конфликтов привели к гибели сотен тысяч человек. ЦАР богата алмазами и золотом. На протяжении многих лет руководители страны грабили ее природные ресурсы.

Журналисты пишут, что в 2017 году президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к России за помощью в стабилизации внутригосударственной обстановки. Сначала Москва поставляла оружие и отправляла военных инструкторов для обучения вооруженных сил страны. Затем туда прибыли до 2000 наемников из группы "Вагнера".

Сообщается, что деятельность Вагнера в ЦАР является частью более широких усилий группы по неофициальному продвижению геополитических целей России в Африке, а также по заключению выгодных контрактов. Россия стремится воспользоваться растущими разногласиями между правительствами некоторых африканских стран и их традиционными европейскими союзниками, чтобы усилить присутствие Москвы в регионе.

Ранее Фокус писал, что, по сведениям Bloomberg, США могут признать "Группу Вагнера" террористической организацией. Такое решение позволит Вашингтону осуществлять уголовное преследование наемников и арестовывать активы ЧВК по всему миру.

Кроме того, в ЦНС заявили, что группа "Вагнера" начала вербовать заключенных в оккупированной Украине. Рекрутинг заключенных проводится в тюрьмах Донецкой области. А местная оккупационная администрация выдала специальное разрешение.