"ЧВК Вагнера" начала вербовать заключенных в оккупированной Украине, - ЦНС

По данным Центра национального сопротивления, рекрутинг заключенных проводится в тюрьмах Донецкой области. А местная оккупационная администрация выдала специальное разрешение

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Пресс-служба Центра национального сопротивления заявила, что оккупанты выдали российской "группе Вагнера" разрешение на рекрутинг осужденных граждан, отбывающих тюремные заключения на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Так называемая ЧВК "Вагнера" получила разрешение на "рекрутинг" заключенных в украинских тюрьмах на временно оккупированных территориях, говорится в сообщении.

Сообщается, что вербовка проводится в населенных пунктах Донецкой области, а местная оккупационная администрация выдала специальное разрешение и дала согласие на начало вербовки.

"Теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах", — отметили сотрудники организации, добавив, что среди жителей РФ планируется проведение новой волны мобилизации, и что уже создан реестр военнообязанных для слежки за ними.

Напомним, что российский пропагандистский канал RT опубликовал рекламный ролик о "ЧВК Вагнера". По словам сотрудников канала, съемки проводились в южной части России, где базируется главная база подготовки наемников. Сюжет рассказывает об условиях, в которых живут "вагнеровцы" перед отправкой в Украину.

Ранее Фокус сообщал о возможном нападении из Беларуси, поскольку часть наемников из "Вагнера" засела в Брестской области. В соседней стране находится группировка, насчитывающая свыше сотни наемников. Это не "пушечное мясо", которых используют для разведки местности, а опытные наемники. Инструкторы из "ЧВК" готовят подразделения к участию боестолкновениях на территории Украины.