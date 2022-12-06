"ПВК Вагнера" почала вербувати ув'язнених в окупованій Україні, — ЦНС

За даними Центру національного спротиву, рекрутинг ув'язнених проводиться у в'язницях Донецької області. А місцева окупаційна адміністрація видала спеціальний дозвіл

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Пресслужба Центру національного спротиву заявила, що окупанти видали російській "групі Вагнера" дозвіл на рекрутинг засуджених громадян, які відбувають ув'язнення на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє сайт організації.

Так звана ПВК "Вагнера" отримала дозвіл на "рекрутинг" ув'язнених в українських в'язницях на тимчасово окупованих територіях, йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вербування проводиться у населених пунктах Донецької області, а місцева окупаційна адміністрація видала спеціальний дозвіл та дала згоду на початок вербування.

"Тепер терористична організація шукатиме "живу силу" в українських в'язницях", — зазначили співробітники організації, додавши, що серед мешканців РФ планується проведення нової хвилі мобілізації, і що вже створено реєстр військовозобов'язаних для стеження за ними.

Нагадаємо, що російський пропагандистський канал RT опублікував рекламний ролик про "ПВК Вагнера". За словами співробітників каналу, зйомки проводились у південній частині Росії, де базується головна база підготовки найманців. Сюжет розповідає про умови, в яких мешкають "вагнерівці" перед відправкою до України.

Раніше Фокус повідомляв про можливий напад з Білорусі, оскільки частина найманців із "Вагнера" засіла у Брестській області. У сусідній країні знаходиться угруповання, що налічує понад сотню найманців. Це не "гарматне м'ясо", яких використовують для розвідки місцевості, а досвідчені найманці. Інструктори з "ПВК" готують підрозділи до участі в зіткненнях на території України.