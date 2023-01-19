"Ему нужны свои победы": Герасимов сделает все, чтобы нейтрализовать Пригожина, — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, глубокая концентрация на боевых действиях на украинской территории — это лишь способ выживания главы "Группы Вагнера".

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Российский бизнесмен и владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении президента РФ Владимира Путина и бизнесе. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Изначально текст также был опубликован на сайте ГУР, однако позже его удалили — он сохранился лишь в архиве.

Как считает Черняк, из-за военных преступлений "вагнеровцев" в Сирии и некоторых странах Африки западные страны не хотят иметь никаких дел с российским бизнесменом.

"Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира", — подчеркивает представитель разведки.

По словам Черняка, именно по этой причине Пригожин сконцентрировал все свое внимание на войне в Украине, что дает ему и его людям возможность быть на главных позициях в окружении Путина.

"Это шаги для его выживания — усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", — подчеркивает он.

В украинской разведке также считают, что в настоящее время в Кремле ведется жесткая борьба за власть и место рядом с президентом РФ. Сам Пригожин пытается позиционировать себя как "победителя", при этом министр обороны Сергей Шойгу и руководство российского Генштаба делают попытки хорошо зарекомендовать себя перед Путиным и повысить собственные рейтинги. Внутренние распри, в свою очередь, влияют на настроение общества в стране-агрессоре — за неудачи на фронте открыто критикуют военное руководство.

После того как глава Генштаба РФ Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине, он сделает все для того, чтобы нейтрализовать Пригожина, уверен Черняк.

"Ему [Герасимову] нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина. Это логические решения", — добавил представитель разведки.

Напомним, украинское OSINT-сообщество Molfar опубликовало подробный профайл бизнесмена и владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. В своем расследовании аналитики пишут, что ресторатор и соратник Путина начинал свой путь как мелкий уголовник — грабил квартиры и людей на улицах. А свой первый капитал Пригожин сколотил на продаже хот-догов в Санкт-Петербурге.