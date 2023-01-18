Как Пригожин из уличного грабителя стал одним из самых влиятельных людей в РФ, — расследование

По данным расследователей, бывший заключенный колонии строгого режима сделал политическую карьеру в России благодаря своим связям с криминалитетом. В юности Пригожин грабил людей на улице, а первый капитал заработал на продаже хот-догов.

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Евгений Пригожин был близким другом Владимира Путина, когда тот еще значился помощником мэра Санкт-Петербурга. Однако занять свое место среди тех, кто сегодня руководит Российской Федерацией, он смог благодаря своим тесным связям с криминальным миром в стране. Об этом пишет OSINT-сообщество Molfar в подробном профайле бизнесмена и владельца "Группы Вагнера".

Пригожин родился в 1961 году в Санкт-Петербурге или в Мурманске – точное место аналитикам выяснить не удалось [в российской и украинской "Википедиях" местом рождения бизнесмена указан Ленинград — нынешний Санкт-Петербург].

Через два года после окончания школы, в 1979 году, россиянин получил свою первую судимость — за кражу, однако срок был условным. Еще через два года, в 1981 году, Пригожина приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по совокупности статей, включая разбой и привлечение несовершеннолетних к занятиям проституцией. Вместе с подельником он избил и ограбил женщину на улице. Со своей жертвы преступники сняли золотые сережки и ботинки. До этого будущий бизнесмен уже успел ограбить несколько квартир.

[ + – ] В 1981 году суд приговорил Пригожина к 13 годам тюремного заключения

Факты о Пригожине из книги "Путинбург"

Российский журналист Дмитрий Запольский в своей книге "Путинбург" пишет о том, что именно в тюрьме Пригожина прозвали "педофилом Женечкой", так как до заключения он занимался сутенерством и привлекал несовершеннолетних к проституции.

Запольский также утверждает, что гораздо позже, когда Пригожин уже стал владельцем ресторанов, он приказал охраннику изнасиловать официантку в одном из своих заведений и лично наблюдал за процессом. После этого девушке дали тысячу долларов за молчание.

После освобождения из тюрьмы

Несмотря на то, что Пригожин должен был отбывать наказание до 1994 года, в 1988 году его помиловали, а в 1990 году он уехал из колонии-поселения. Бывший уголовник сразу открыл в Санкт-Петербурге несколько точек по продаже хот-догов. Это позволило ему заработать первый капитал, а также утвердило в решении строить бизнес в сфере общественного питания.

[ + – ] Пригожин подружился с Путиным, когда они занимали вторые роли при авторитетных деятелях в РФ

С Владимиром Путиным Пригожин познакомился в 1991 году благодаря азартным играм. На тот момент, как пишут аналитики, они оба были лишь "второстепенными партнерами по-настоящему крупных бизнесменов". Именно будущий президент, будучи заместителем тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, отвечал за казино и отели в городе. Пригожин же к тому моменту уже стал партнером крупных бизнесменов, непосредственно владевших игорными заведениями. Таким образом Путин и Пригожин начали сотрудничество по деловым вопросам. Однако похожее положение и амбиции сблизили их.

В 1996 году бывший уголовник открыл в Санкт-Петербурге свой первый ресторан высокой кухни "Старая таможня". Проспонсировал Пригожина известный московский вор по прозвищу "Дед Хасан".

Сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ

Начиная с 2012 года, когда Путин в третий раз стал президентом России, Пригожин — на тот момент уже крупный бизнесмен не только в сфере общепита, но и в строительстве — стал выигрывать государственные тендеры. Так, его компания "Конкорд" стала обеспечивать российскую армию питанием.

[ + – ] Пригожин прошел путь от мелкого грабителя до одного из приближенных к президенту РФ

С 2014 по 2015 гг. "Конкорд" получила гостендеров на сумму 10,3 миллиарда рублей (свыше $231 млн) на уборку в казармах. Всего в 2015 году компании Пригожина выиграли тендеры от Минобороны на услуги кейтеринга, уборки и строительства на общую сумму в 68,6 миллиарда рублей (более $1,5 млрд).

Посчитать точное количество активов, которые сегодня принадлежат Пригожину и его близким, невозможно, подчеркивают аналитики. Однако по той информации, что доступна в настоящее время, можно утверждать, что семья бизнесмена владеет 15 автомобилями общей стоимостью более $300 тыс., дачей на берегу Черного моря, частным домом, элитным ЖК, состоящим из 45 домов, яхтами и самолетами.

"Он – один из столбов, на которых держится режим Владимира Путина", — резюмирует Molfar.

[ + – ] Владимир Путин и Евгений Пригожин

Напомним, 18 января Пригожин анонсировал скорое закрытие видеохостинга YouTube в РФ и пригрозил мерами воздействия в отношении тех, кто продолжит им пользоваться. Он также назвал видеосервис корпорации Google "информационной чумой нашего времени".

В своей сводке от 16 января американский Институт изучения войны написал, что Владимир Путин может намеренно не заявлять публично о тактических успехах "Группы Вагнера" на фронте в Украине, чтобы продемонстрировать свой контроль над российскими СМИ.