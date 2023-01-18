Пригожин заявил о скором закрытии YouTube и пригрозил кувалдой "Вагнера"

По словам основателя "ЧВК Вагнера", российских пользователей YouTube будут наказывать. Он также назвал видеосервис корпорации Google "информационной чумой нашего времени".

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Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал скорое закрытие видеохостинга YouTube в РФ и пригрозил мерами воздействия в отношении тех, кто продолжит им пользоваться, сообщает Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина".

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", — говорится в посте.

"YouTube – информационная чума нашего времени", считает куратор наемников из "Вагнера", а жителей РФ, которые высказываются против закрытия видеоплатформы, он назвал "предателями своего народа и своей страны", т.к. они живут и отдыхают за границей и поддерживают Запад.

Пригожин сделал разбивку контента, выложенного на глобальном видеохостинге, по отдельным категориям.

По его оценкам:

около 40% роликов политизированы и направлены против РФ;

40% — развлекательного характера;

20% — ролики не для широкой аудитории типа "Хеллоу, я расскажу вам, как построить маленький сарайчик для моей маленькой собачки".

Основатель "ЧВК Вагнера" призывает переводить подобные материалы на русский язык, чтобы информация была доступна "не только для Ксюши Собчак, владеющей восьмью языками, а для любой бабы, которая хочет своей собачке построить курятник".

Пригожин предлагает также переходить на российские видеоплатформы — "ВК", "Одноклассники", RuTube и другие, к которым у него "нет претензий".

Но главной причиной, по которой YouTube все еще доступен в РФ, Пригожин назвал то, что многие в администрации президента РФ мыслят только о том, чтобы Россия поскорее проиграла войну и чтобы пришли американцы.

"Господа, этого не произойдет <…> Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда "Вагнера", — предупредил Пригожин.

Напомним, что расследователи выяснили имя командира "ЧВК Вагнера" в Соледаре. По информации центра "Досье", наемниками "Вагнера" во время штурма в Соледаре руководил экс-офицер, карьера которого в 2014 году пошла по нисходящей. Он обвинялся в мошенничестве с квартирой.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным правозащитников, "вагнеровцы" казнили около 40 участников войны в Украине.