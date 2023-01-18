Пригожин заявив про швидке закриття YouTube і пригрозив кувалдою "Вагнера"

За словами засновника "ПВК Вагнера", російських користувачів YouTube каратимуть. Він також назвав відеосервіс корпорації Google "інформаційною чумою нашого часу".

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Керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин анонсував швидке закриття відеохостингу YouTube в РФ і пригрозив заходами впливу щодо тих, хто продовжить ним користуватися, повідомляє Telegram-канал "Пресслужба Пригожина".

"Найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користуються YouTube, зі свого боку, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як він буде заборонений", — ідеться в пості.

"YouTube — інформаційна чума нашого часу", вважає куратор найманців із "Вагнера", а жителів РФ, які висловлюються проти закриття відеоплатформи, він назвав "зрадниками свого народу та своєї країни", тому що вони живуть і відпочивають за кордоном і підтримують Захід.

Пригожин зробив розбивку контенту, викладеного на глобальному відеохостингу, за окремими категоріями.

За його оцінками:

близько 40% роликів політизовані та спрямовані проти РФ;

40% — розважального характеру;

20% — ролики не для широкої аудиторії типу "Хеллоу, я розповім вам, як побудувати маленький сарай для моєї маленької собачки".

Засновник "ПВК Вагнера" закликає перекладати подібні матеріали російською мовою, щоб інформація була доступна "не тільки для Ксюші Собчак, яка володіє вісьмома мовами, а для будь-якої баби, яка хоче своєму собачці побудувати курник".

Пригожин пропонує також переходити на російські відеоплатформи — "ВК", "Однокласники", RuTube та інші, до яких у нього "немає претензій".

Але головною причиною, через яку YouTube усе ще доступний у РФ, Пригожин назвав те, що багато хто в адміністрації президента РФ мислить тільки про те, щоб Росія скоріше програла війну і щоб прийшли американці.

"Панове, цього не станеться <...> Вони вас до себе не візьмуть. І тоді ви прийдете до нас, де на вас вже чекатиме кувалда "Вагнера", — попередив Пригожин.

Нагадаємо, що розслідувачі з'ясували ім'я командира "ПВК Вагнера" в Соледарі. За інформацією центру "Досьє", найманцями "Вагнера" під час штурму в Соледарі керував ексофіцер, кар'єра якого у 2014 році пішла низхідною. Він звинувачувався в шахрайстві з квартирою.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними правозахисників, "вагнерівці" стратили близько 40 учасників війни в Україні.