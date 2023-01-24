Герасимов звільнив ключового генерала, розкол у ЗС РФ посилюється, — розвідка Британії (фото)

Начальник Генштабу армії Росії, як вважають розвідники, намагається нав'язати свій особистий авторитет, що викликає обурення з боку бійців та топофіцерів.

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Розкол у командуванні ЗС РФ посилюється, через що з посади оперативного командувача російських військ в Україні усунули генерал-полковника Михайла Теплинського. Про це у своєму звіті від 24 січня інформує військова розвідка Міноборони Великої Британії.

У відомстві вважають, що у командуванні ЗС РФ лише посилюється розкол.

Розбіжності, за словами розвідників, почали виникати після того, як на посаду Командувача Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні призначили Валерія Герасимова. Начальник Генштабу намагається нав'язати свій особистий авторитет під час української кампанії, що обурює не лише з боку простих бійців, а й топофіцерів.

У цьому контексті розвідники згадали усунення з посади оперативного командувача ЗС РФ в Україні Михайла Теплинського, якого в Росії вважають здібним та прагматичним командиром. Генерал-полковник, зокрема, відповідав за відведення російських військ від Херсона після успішного контрнаступу української армії.

"Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплинський свої додаткові повноваження як командувач Повітряно-десантних військ РФ. Існує реальна можливість того, що дебати з приводу завдань, поставлених перед ПДВ, сприяли його звільненню. Підрозділи ПДВ часто використовувалися для виконання завдань з утримання місцевості, які традиційно покладалися на механізовану піхоту", — зазначають розвідники у своєму звіті.

[ + – ] Генерала Михайла Теплинського відсторонено на тлі розколу в командуванні ЗС РФ

На день раніше, 23 січня, військова розвідка Міноборони Великобританії повідомляла, що російських військовослужбовців після призначення Валерія Герасимова намагаються "приструнити", забороняючи солдатам носити бороди, користуватися смартфонами та пересуватися на цивільному транспорті.

Декількома днями раніше про конфлікт у командуванні ЗС РФ також повідомляла військова розвідка України. За даними ГУР МОУ, Валерій Герасимов намагається нейтралізувати керівника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина, чий авторитет сильно зріс після наступальної операції на Бахмутському напрямку.