ВСУ уничтожили в Херсонской области 7 лодок военных РФ, — командование "Юг" (видео)

Малые плавсредства оккупанты украли у местных жителей и использовали для перемещения диверсантов. Их главная задача — установить пункты для сбора информации о позициях украинской армии.

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Вооруженные силы Украины уничтожили 7 легких лодок российских захватчиков на юге. Об этом сообщила 8 февраля в эфире единого телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Удалось уничтожить малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп — 7 штук", — уточнила военная.

[ + – ] Оккупанты выводят в море суда обеспечения, на которых установлена разведаппаратура

Малые плавсредства, по сведениям Гуменюк, захватчики украли у жителей Херсонской области и использовали их для продвижения ДРГ. Главная задача российских диверсантов — установка наблюдательных пунктов для сбора информации о позициях украинских военных, пояснила она.

По данным военных, корабельная группировка вражеской армии из-за штормов в Черном море значительно уменьшилась и сейчас их критически мало — всего 1 корабль.

Как правило, оккупанты выводят в море суда обеспечения, на которых установлена разведаппаратура — так называемые буксиры-разведчики, продолжила глава пресс-центра.

"Все ракетоносители отвели в пункты базирования, ВС РФ прячут их от шторма. Чувствуется влияние тектонических процессов. Азовское море также штормит, там нет на дежурстве кораблей, обстановку отслеживают дистанционно", — проинформировала Гуменюк.

Погодные условия не дают ВС РФ проводить полноценную воздушную разведку. Украинские военные тем временем отрабатывают боевые задания и ведут контрбатарейную борьбу.

ВСУ повредили две установки РСЗО "Град" в Олешках, откуда россияне захватчики обстреливали Херсон, заключила Гуменюк.

Напомним, что 7 февраля Наталья Гуменюк говорила о 5-7 балльном шторме в Черном море. Военная подчеркивала, что отсутствие российских кораблей в Черном и Азовском морях не означает, что ВС РФ не устроят масштабный ракетный обстрел Украины.

По данным Сил обороны юга Украины на 4 февраля, враг увеличил количество беспилотников к берегам Одесской и Николаевской областей.

Командование "Юг" 2 февраля сообщало, что маневры корабельной группировки врага в Черном море могут свидетельствовать о подготовке к массированному ракетному удару.