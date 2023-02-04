"Их все больше": в ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара по югу Украины

По словам представительницы командования Наталии Гуменюк, оккупанты ведут активную разведку беспилотниками вдоль побережья Одесской и Николаевской областей.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к новому массированному ракетному обстрелу Украины. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

В командовании отметили, что в последние дни активизировалась разведка врага. В частности увеличилось количество беспилотников, которые Россияне посылают из акватории Черного моря к берегам Одесской и Николаевской областей.

"Враг собирает максимально информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы достаточно результативно сбиваем, но видим, что их все больше и больше появляется, в частности, из акватории Черного моря вдоль побережья на Николаевщину и Одесщину", — рассказала Гуменюк.

Спикер добавила, что сейчас море на нашей стороне — из-за шторма россияне были вынуждены переместить свои ракетоносители в пункты базирования.

"В акватории Черного моря штормит. Поэтому корабельная группировка врага хоть и состоит из 9 кораблей, но ни одного ракетоносителя на службе сейчас нет. Они укрываются от шторма в пунктах базирования. Хотя это не свидетельствует о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции, им нужно 1,5-2 часа", — добавила Гуменюк.

Напомним, 2 февраля Наталия Гуменюк рассказала, что в ближайшее время можно ожидать новую ракетную атаку по Украине. По ее словам, российские корабли в Черном море проводят маневры и переформатирование.

Днем ранее, 1 февраля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению и провели танковые учения в Харьковской области.

Также напомним, 31 января, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что ВС РФ готовятся перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление.