ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ и проводят танковые учения в Харьковской области (фото)
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, рассматриваются всевозможные сценарии, а наступление может начаться в течение трех ближайших недель.
Украинские военные готовятся к защите границы Харьковской области и проводят танковые учения. Фотографии, сделанные во время подготовки 25 января, опубликовало издание Sky News.
Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, наступление может начаться в течение трех ближайших недель, об этом 31 января предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По этой причине он призывает страны Запада поставлять Украине истребители Typhoon и F-16: ведь следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в войне в Украине.
По словам Данилова, украинские силы рассматривают всевозможные сценарии развития событий. ВС РФ могут пойти в наступление, подобное тому, которое было 24 февраля прошлого года.
Украинская армия не боится вступать в затяжные бои, однако оккупанты привлекают значительные силы для захвата линий снабжения ВСУ. Поэтому усиливается давление на Бахмут, куда направляют все большие живой силы.
Вместе с тем, по оценкам ISW, наступление российских войск под Угледаром не предоставит россиянам операционного преимущества из-за того, что другие попытки наступления ведутся на значительном расстоянии.
Ранее Фокус разбирался в том, почему Украине не передают корабли. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер посоветовал вместо кораблей закупать морские дроны.