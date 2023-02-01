ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ и проводят танковые учения в Харьковской области (фото)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, рассматриваются всевозможные сценарии, а наступление может начаться в течение трех ближайших недель.

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Украинские военные готовятся к защите границы Харьковской области и проводят танковые учения. Фотографии, сделанные во время подготовки 25 января, опубликовало издание Sky News.

[ + – ] Учения ВСУ

Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, наступление может начаться в течение трех ближайших недель, об этом 31 января предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

[ + – ] Учения ВСУ на танках

По этой причине он призывает страны Запада поставлять Украине истребители Typhoon и F-16: ведь следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в войне в Украине.

[ + – ] Учения ВСУ на танках

По словам Данилова, украинские силы рассматривают всевозможные сценарии развития событий. ВС РФ могут пойти в наступление, подобное тому, которое было 24 февраля прошлого года.

[ + – ] Танковые учения ВСУ

Украинская армия не боится вступать в затяжные бои, однако оккупанты привлекают значительные силы для захвата линий снабжения ВСУ. Поэтому усиливается давление на Бахмут, куда направляют все большие живой силы.

[ + – ] Украинские военные в Бахмуте

Вместе с тем, по оценкам ISW, наступление российских войск под Угледаром не предоставит россиянам операционного преимущества из-за того, что другие попытки наступления ведутся на значительном расстоянии.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Украине не передают корабли. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер посоветовал вместо кораблей закупать морские дроны.