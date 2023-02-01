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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ и проводят танковые учения в Харьковской области (фото)

Украинские танкисты
Фото: Sky News | Украинские танкисты

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, рассматриваются всевозможные сценарии, а наступление может начаться в течение трех ближайших недель.

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Украинские военные готовятся к защите границы Харьковской области и проводят танковые учения. Фотографии, сделанные во время подготовки 25 января, опубликовало издание Sky News.

Учения ВСУ Fullscreen
Учения ВСУ

Украина готовится к серьезному обострению со стороны российских войск, наступление может начаться в течение трех ближайших недель, об этом 31 января предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Учения ВСУ на танках Fullscreen
Учения ВСУ на танках

По этой причине он призывает страны Запада поставлять Украине истребители Typhoon и F-16: ведь следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в войне в Украине.

Танковые учения ВСУ Fullscreen
Учения ВСУ на танках

По словам Данилова, украинские силы рассматривают всевозможные сценарии развития событий. ВС РФ могут пойти в наступление, подобное тому, которое было 24 февраля прошлого года.

Танковые учения ВСУ Fullscreen
Танковые учения ВСУ

Украинская армия не боится вступать в затяжные бои, однако оккупанты привлекают значительные силы для захвата линий снабжения ВСУ. Поэтому усиливается давление на Бахмут, куда направляют все большие живой силы.

Украинские военные в Бахмуте Fullscreen
Украинские военные в Бахмуте

Вместе с тем, по оценкам ISW, наступление российских войск под Угледаром не предоставит россиянам операционного преимущества из-за того, что другие попытки наступления ведутся на значительном расстоянии.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Украине не передают корабли. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер посоветовал вместо кораблей закупать морские дроны.