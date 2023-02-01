ЗСУ готуються до наступу ЗС РФ і проводять танкові навчання у Харківській області (фото)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готується до серйозного загострення з боку російських військ, розглядаються всілякі сценарії, а наступ може розпочатись протягом трьох найближчих тижнів.

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Українські військові готуються до захисту кордону Харківської області та проводять танкові навчання. Фото, зроблені під час підготовки 25 січня, опублікувало видання Sky News.

[ + – ] Навчання ЗСУ

Україна готується до серйозного загострення з боку російських військ, наступ може початися протягом найближчих трьох тижнів, про це 31 січня попередив секретар РНБО України Олексій Данілов.

[ + – ] Навчання ЗСУ на танках

З цієї причини він закликає країни Заходу постачати Україні винищувачі Typhoon та F-16: адже наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними у війні в Україні.

[ + – ] Навчання ЗСУ на танках

За словами Данілова, українські сили розглядають усілякі сценарії розвитку подій. ЗС РФ можуть піти в наступ, подібний до того, який був 24 лютого минулого року.

[ + – ] Танкові навчання ЗСУ

Українська армія не боїться вступати у затяжні бої, проте окупанти залучають значні сили для захоплення ліній постачання ЗСУ. Тому посилюється тиск на Бахмут, куди направляють дедалі більше живої сили.

[ + – ] Українські військові у Бахмуті

Разом з тим, за оцінками ISW, наступ російських військ під Вугледаром не надасть росіянам операційної переваги через те, що інші спроби наступу ведуть на значній відстані.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Україні не передають кораблі. Колишній італійський військовий та аналітик Томас Тейнер порадив замість кораблів закуповувати морські дрони.