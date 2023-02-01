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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ готуються до наступу ЗС РФ і проводять танкові навчання у Харківській області (фото)

Українські танкісти
Фото: Sky News | Українські танкісти

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна готується до серйозного загострення з боку російських військ, розглядаються всілякі сценарії, а наступ може розпочатись протягом трьох найближчих тижнів.

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Українські військові готуються до захисту кордону Харківської області та проводять танкові навчання. Фото, зроблені під час підготовки 25 січня, опублікувало видання Sky News.

Навчання ЗСУ Fullscreen
Навчання ЗСУ

Україна готується до серйозного загострення з боку російських військ, наступ може початися протягом найближчих трьох тижнів, про це 31 січня попередив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Навчання ЗСУ на танках Fullscreen
Навчання ЗСУ на танках

З цієї причини він закликає країни Заходу постачати Україні винищувачі Typhoon та F-16: адже наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними у війні в Україні.

Танкові навчання ЗСУ Fullscreen
Навчання ЗСУ на танках

За словами Данілова, українські сили розглядають усілякі сценарії розвитку подій. ЗС РФ можуть піти в наступ, подібний до того, який був 24 лютого минулого року.

Танкові навчання ЗСУ Fullscreen
Танкові навчання ЗСУ

Українська армія не боїться вступати у затяжні бої, проте окупанти залучають значні сили для захоплення ліній постачання ЗСУ. Тому посилюється тиск на Бахмут, куди направляють дедалі більше живої сили.

Українські військові у Бахмуті Fullscreen
Українські військові у Бахмуті

Разом з тим, за оцінками ISW, наступ російських військ під Вугледаром не надасть росіянам операційної переваги через те, що інші спроби наступу ведуть на значній відстані.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Україні не передають кораблі. Колишній італійський військовий та аналітик Томас Тейнер порадив замість кораблів закуповувати морські дрони.