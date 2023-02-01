"Лучше купите морские дроны": военный аналитик о том, почему Украине не передают корабли

Фрегаты и подлодки — это дорогие морские судна, которые крайне проблематично доставить в Украину. С одной стороны есть Босфорский пролив, закрытый для военных кораблей, а с другой канал Рейн-Майн-Дунабе с ограничениями по размеру.

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Украинскую армию усиливают многими типами вооружения, однако военно-морской флот не получает больших кораблей или подводных лодок. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер объяснил, почему этого не будет и в дальнейшем.

27 февраля 2022 года Турция закрыла Босфорский пролив для любых военных кораблей. Поэтому если Украине передать подлодку или фрегат то, чтобы зайти в Черное море, Анкара должна будет открыть пролив. По словам Тейнера, в таком случае его откроют и для ВС РФ. В частности для крейсера "Варяг", которым оккупанты хотят заместить уничтоженную "Москву".

[ + – ] Этим кораблем РФ надеется заменить затонувшую "Москву"

Даже если предположить, что проход военных кораблей разрешат только Украине, то РФ сразу же узнает, куда будет идти субмарина или судно, и будет его ждать в Черном море. Это будет означать моментальную потерю переданного корабля.

Существует еще канал Рейн-Майн-Данубе, однако с ним еще больше трудностей:

корабль должен быть с осадкой менее 4 метров и не выше 6 над уровнем воды иначе первый же мост сделает невозможным дальнейший путь

разрешение на проход военных кораблей должны дать Сербия и Венгрия

В конечном итоге РФ все равно будет знать, утверждает аналитик, когда корабль зайдет в Черное море. Пока судно будут переправлять через канал ПВО Украины сможет прикрыть военный корабль. Однако как только судно выйдет в Черное море, РФ сможет их обнаружить и через 30 минут будут запущены ракеты для поражения корабля.

"В общем, не тратьте свое время зря. Более оптимальным путем будет заказать у Baykar морской беспилотник, который сможет нести 324-мм торпеду", — считает Тейнер.

[ + – ] За стоимость 1 субмарины можно купить 400 торпед и 100 морских дронов

Натовская торпеда калибра 324 мм сможет уничтожить российский военный корабль, ВМФ РФ даже не поймут, что в них ударило. Вдобавок аналитик говорит, что по цене одной субмарины можно будет получить 400 торпед и 100 морских БПЛА.

Напомним, 4 января российский фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний морской поход.

2 января морской флот дронов Украины пополнил беспилотник, который назвали в честь украденного енота из Херсона.