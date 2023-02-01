"Лучше купите морские дроны": военный аналитик о том, почему Украине не передают корабли
Фрегаты и подлодки — это дорогие морские судна, которые крайне проблематично доставить в Украину. С одной стороны есть Босфорский пролив, закрытый для военных кораблей, а с другой канал Рейн-Майн-Дунабе с ограничениями по размеру.
Украинскую армию усиливают многими типами вооружения, однако военно-морской флот не получает больших кораблей или подводных лодок. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер объяснил, почему этого не будет и в дальнейшем.
27 февраля 2022 года Турция закрыла Босфорский пролив для любых военных кораблей. Поэтому если Украине передать подлодку или фрегат то, чтобы зайти в Черное море, Анкара должна будет открыть пролив. По словам Тейнера, в таком случае его откроют и для ВС РФ. В частности для крейсера "Варяг", которым оккупанты хотят заместить уничтоженную "Москву".
Даже если предположить, что проход военных кораблей разрешат только Украине, то РФ сразу же узнает, куда будет идти субмарина или судно, и будет его ждать в Черном море. Это будет означать моментальную потерю переданного корабля.
Существует еще канал Рейн-Майн-Данубе, однако с ним еще больше трудностей:
- корабль должен быть с осадкой менее 4 метров и не выше 6 над уровнем воды иначе первый же мост сделает невозможным дальнейший путь
- разрешение на проход военных кораблей должны дать Сербия и Венгрия
В конечном итоге РФ все равно будет знать, утверждает аналитик, когда корабль зайдет в Черное море. Пока судно будут переправлять через канал ПВО Украины сможет прикрыть военный корабль. Однако как только судно выйдет в Черное море, РФ сможет их обнаружить и через 30 минут будут запущены ракеты для поражения корабля.
"В общем, не тратьте свое время зря. Более оптимальным путем будет заказать у Baykar морской беспилотник, который сможет нести 324-мм торпеду", — считает Тейнер.
Натовская торпеда калибра 324 мм сможет уничтожить российский военный корабль, ВМФ РФ даже не поймут, что в них ударило. Вдобавок аналитик говорит, что по цене одной субмарины можно будет получить 400 торпед и 100 морских БПЛА.
Напомним, 4 января российский фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний морской поход.
2 января морской флот дронов Украины пополнил беспилотник, который назвали в честь украденного енота из Херсона.