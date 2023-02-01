"Краще купіть морські дрони": військовий аналітик про те, чому Україні не передають кораблі

Фрегати й підводні човни — це дорогі морські судна, які вкрай проблематично доставити в Україну. З одного боку, є Босфорська протока, закрита для військових кораблів, а з іншого — канал Рейн-Майн-Дунабе з обмеженнями за розміром.

Related video

Українську армію посилюють багатьма типами озброєння, проте військово-морський флот не отримує великих кораблів чи підводних човнів. Колишній італійський військовий і аналітик Томас Тейнер пояснив, чому цього не буде й надалі.

27 лютого 2022 року Туреччина закрила Босфорську протоку для будь-яких військових кораблів. Тому якщо Україні передати підводний човен чи фрегат, то, щоб зайти до Чорного моря, Анкара має відкрити протоку. За словами Тейнера, у такому разі його відкриють і для ЗС РФ. Зокрема, для крейсера "Варяг", яким окупанти хочуть замістити знищену "Москву".

[ + – ] Цим кораблем РФ сподівається замінити "Москву", що затонула

Навіть якщо припустити, що прохід військових кораблів дозволять тільки Україні, то РФ відразу ж дізнається, куди йтиме субмарина чи судно, і чекатиме на нього в Чорному морі. Це означатиме моментальну втрату переданого корабля.

Існує ще канал Рейн-Майн-Данубе, однак із ним ще більше труднощів:

корабель повинен бути з осадкою менше 4 метрів і не вище 6 над рівнем води, інакше перший же міст унеможливить подальший шлях

дозвіл на прохід військових кораблів мають надати Сербія та Угорщина

Зрештою РФ усе одно знатиме, стверджує аналітик, коли корабель зайде до Чорного моря. Поки судно переправлятимуть через канал, ППО України зможе прикрити військовий корабель. Однак як тільки судно вийде в Чорне море, РФ зможе його виявити й через 30 хвилин запустить ракети для ураження корабля.

"Загалом не витрачайте свій час даремно. Оптимальнішим шляхом буде замовити в Baykar морський безпілотник, який зможе нести 324-мм торпеду", — вважає Тейнер.

[ + – ] За вартість 1 субмарини можна купити 400 торпед і 100 морських дронів

Натовська торпеда калібру 324 мм зможе знищити російський військовий корабель, а ВМФ РФ навіть не зрозуміє, що в них вдарило. До того ж аналітик каже, що за ціною однієї субмарини можна буде отримати 400 торпед і 100 морських БПЛА.

Нагадаємо, 4 січня російський фрегат "Адмірал Горшков" вирушив у далекий морський похід.

2 січня морський флот дронів України поповнив безпілотник, який назвали на честь викраденого єнота з Херсона.