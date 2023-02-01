"Постоянные волны боевиков": NYT о важности захвата Бахмута для ВС РФ

Украинская армия не боится вступать в затяжные бои, чтобы обескровить врага. Вместе с тем оккупанты бросают много сил на захват линий снабжения Сил обороны.

Related video

Российские силы усиливают давление на украинский Бахмут направляя туда все большие и больше живой силы. РФ хочет сломить сопротивление ВСУ, чтобы получить первую значительную победу. Об этом сообщает The New York Times.

Армия РФ направляет волны своих сил, чтобы сломить сопротивление Украины. Для этого они также наносят удары по линиям снабжения. Спустя 11 месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Бахмут и его окрестности стали центром ожесточенных боев, важность которых возрастает по мере того, как обе стороны задействуют все больше сил.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что ситуация в Бахмуте тяжелая. Аналитики отмечают, что Москва все чаще прибегает к тактике бросать в атаку живые волны людей, зачастую без поддержки бронетехники. За счет этого их потери в Бахмуте существенно возросли.

В чем важность Бахмута?

В издании отмечают, что стратегическая ценность Бахмута заключается в его расположении. Через город проходит сразу несколько автомагистралей. Захват населенного пункта для РФ не дает гарантий, что они смогут продвинуться дальше в Донецкой области, однако возможности для дальнейших атак возрастут.

Сейчас РФ пытается обойти Бахмут, захватив под огневой контроль пути снабжения ВСУ. Бойцы говорят, что один из таких маршрутов уже простреливается российской артиллерией и танками. Утверждается, что Украина полагается на дорогу в районе Часового Яра, поэтому враг бросает туда свои силы.

Решающая битва за Бахмут свидетельствует о том, что Украина преодолела свои опасения по поводу непосредственного участия в затяжной битве за город и готова нести потери, чтобы еще больше истощить силы своего врага.

Напомним, 31 января в ВСУ заявили, что они рассматривают вопрос вывода Сил обороны из Бахмута. Однако на данный момент оборона продолжается.

30 января бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали один из боев в районе Бахмута.