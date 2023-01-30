Сработали оперативно: украинские военные показали эффектный бой за Бахмут (видео)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады применили против оккупантов стрелковое оружие и гранаты.

Related video

Украинские военные в окрестностях Бахмута выехали на боевое задание и успешно его выполнили. Видео с позиций бойцов опубликовали в официальном Телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

На кадрах видно, как бойцы бригады приехали на автомобиле на определенную локацию и начали занимать позиции. На военных были опознавательные знаки в виде зеленых лент скотча на форме.

У военных было в основном стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Однако во время ведения боя с противником один из бойцов применил гранату.

Отметим, что 3-я отдельная штурмовая бригада — это подразделение, сформированное ветеранами "Азова".

Какая сейчас военная обстановка в Бахмуте

Бахмут продолжает оставаться одной из самых "горячих точек" на карте Украины.

По состоянию на 30 января по информации Генштаба ВСУ на Бахмутском направлении огневому воздействию противника подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине 30 января

Напомним, боец ВСУ рассказал об обороне Бахмута. По словам военного, в Херсоне у российских войск было преимущество в артиллерии, авиации и танках, а в Бахмуте только постоянные волны живой силы.

Фокус также показывал своим читателям, как дрон ВСУ уничтожил россиян под Бахмутом. Беспилотник позволил украинским защитникам взорвать огневую точку оккупантов, засевших в окопе.