"Їх все більше": в ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару по півдню України

За словами представниці командування Наталії Гуменюк, окупанти ведуть активну розвідку безпілотниками вздовж узбережжя Одеської та Миколаївської областей.

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Збройні сили Російської Федерації готуються до нового масованого ракетного обстрілу України. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

У командуванні наголосили, що останніми днями активізувалася розвідка ворога. Зокрема, збільшилася кількість безпілотників, які Росіяни посилають з акваторії Чорного моря до берегів Одеської та Миколаївської областей.

"Ворог максимально збирає інформацію, активізував безпілотні розвідувальні апарати, які ми досить результативно збиваємо, але бачимо, що їх дедалі більше з'являється, зокрема, з акваторії Чорного моря вздовж узбережжя на Миколаївщину та Одещину", — розповіла Гуменюк.

Спікер додала, що зараз море на нашій стороні — через шторм росіяни були змушені перемістити свої ракетоносії в пункти базування.

"В акваторії Чорного моря штормить. Тому корабельне угруповання ворога хоч і складається з 9 кораблів, але жодного ракетоносія на службі зараз немає. Вони ховаються від шторму в пунктах базування. Хоча це не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаємо, щоб вийти на бойові позиції, їм потрібно 1,5-2 години", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 2 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що найближчим часом очікується нова ракетна атака по Україні. За її словами, російські кораблі в Чорному морі проводять маневри та переформатування.

Днем раніше, 1 лютого, повідомлялося, що Збройні сили України готуються до російського наступу та провели танкові навчання у Харківській області.

Також нагадаємо, 31 січня, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрин повідомив, що ЗС РФ готуються перекинути підрозділи ПВК "Вагнер" на Запорізький напрямок.