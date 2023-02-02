Маневри окупантів на морі вказують на підготовку нового ракетного удару, — ОК "Південь"

У Чорному морі немає шторму, який заважав би окупантам тримати кораблі на бойовому чергуванні.

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Маневри, які російські війська почали проводити в Чорному морі, вказують на те, що найближчим часом очікується нова ракетна атака по Україні. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона заявила, що зараз російські кораблі у Чорному морі проводять маневри та переформатування.

"Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість корабельного угруповання. На даний момент це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли до пунктів базування, що може свідчити, швидше за все, про певну підготовку", — розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що раніше такі послідовні дії окупантів проводилися неодноразово. Спочатку росіяни "грають м'язами" на морі, показуючи свою присутність, а потім йдуть у пункти базування та розпочинають підготовку до завдання нового ракетного удару.

Гуменюк зазначила, що цього разу шторм не заважає окупантам тримати кораблі на бойовому чергуванні у морі, що ще раз доводить, що вони ведуть підготовку до нового удару.

На запитання журналістів про те, чи ведуть росіяни підготовку до чергового ракетного удару зараз, вона відповіла: "цілком ймовірно".

Нагадаємо, 27 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу" заявив, що Росія має намір продовжувати завдавати ударів ракетами та дронами по території України. За його словами, це триватиме доти, доки не закінчиться війна.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 20 січня співробітники СБУ затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річковому порту Ізмаїла, що на Одещині.