Маневры оккупантов на море указывают на подготовку нового ракетного удара, — ОК "Юг"

В Черном море нет шторма, который мешал бы оккупантам держать корабли на боевом дежурстве.

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Маневры, которые российские войска начали проводить в Черном море указывают на то, что в ближайшее время можно ожидать новой ракетной атаки по Украине. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она заявила, что сейчас российские корабли в Черном море проводят маневры и переформатирование.

"Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что ранее такие последовательные действия оккупантов проводились уже не раз. Сначала россияне "играют мышцами" на море, показывая свое присутствие, а потом уходят в пункты базирования и начинают подготовку к нанесению нового ракетного удара.

Гуменюк отметила, что на этот раз шторм не машет оккупантам держать корабли на боевом дежурстве в море, что еще раз доказывает, что они ведут подготовку к новому удару.

На вопрос журналистов о том, ведут ли россияне подготовку к очередному ракетному удару сейчас, она ответила: "вполне вероятно".

Напомним, 27 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала" заявил, что Россия намерена продолжать наносить удары ракетами и дронами по территории Украины. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока не закончится война.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 20 января сотрудники СБУ задержали российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речному порту Измаила, что в Одесской области.