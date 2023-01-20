Готовил ракетный удар: СБУ задержала агента РФ в Одесской области (фото)

В Измаиле один из чиновников по заданию российских кураторов собирал информацию об украинских военных и объектах инфраструктуры в регионе.

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Сотрудники СБУ задержали российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речному порту Измаила (Одесская область). Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, на сторону российских оккупантов перешел чиновник одного из предприятий Измаильского речного порта. Мужчину после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину завербовал представитель российских спецслужб.

По указанию кураторов из ФСБ мужчина собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города. Повышенное внимание он проявлял к электроподстанциям.

[ + – ] Завербованный агент РФ помогал оккупантам готовить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины Фото: СБУ

Кроме этого, завербованный российский агент разведывал места базирования украинских блокпостов. Также он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта. Эти данные нужны были спецслужбам РФ для нанесения прицельных ракетных ударов.

Собранные данные чиновник должен был передать кураторам в виде электронных координат и фото в анонимном Телеграм-канале.

Помощника оккупантов уже задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

[ + – ] В Измаиле один из местных чиновников перешел на сторону оккупантов Фото: СБУ

Напомним, 20 января СБУ обезвредила сеть корректировщиков РФ. Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры и пытались выявить расположение системы ПВО. Координировал сеть агентов гражданин РФ, ранее проживавший в Днепре.

Фокус также писал, что 16 января Служба безопасности Украины сообщила, что установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января.