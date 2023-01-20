Помогали наносить удары по Днепру: СБУ обезвредила сеть корректировщиков РФ (видео)

Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры и пытались выявить расположение системы ПВО. Координировал сеть агентов гражданин РФ, ранее проживавший в Днепре.

Related video

Служба безопасности Украины задержала семерых человек, которые, по версии следствия, корректировали огонь российских военных по городу Днепр. Сейчас правоохранители проверяют их причастность к удару Вооруженных сил РФ по жилому дому в городе 14 января. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, задержанные являются агентами Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, структуры, более известной как ГРУ. Силовики установили, что пособники оккупанта передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий — эту информацию РФ использовала для подготовки ракетных ударов по Днепру. Кроме того, по словам СБУ, после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия атак и скорректировать их для россиян повторно.

Помимо этого российские агенты собирали данные о базировании и перемещении украинских войск, чтобы выявить позиции системы противовоздушной обороны. Всю информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы, гражданина РФ, ранее проживавшего в Днепре. Правоохранители сообщили, что в 2014 году он создал местную пророссийскую организацию, которая выступала за создание "юго-восточной Украинской республики". В дальнейшем тот сбежал в РФ, где его и завербовали сотрудники ГРУ — они поставили своему подопечному задачу создать собственную сеть из единомышленников. Эта сеть начала действовать с октября 2022 года.

Для общения агенты РФ использовали анонимные мессенджеры, а локации передавали в виде электронных координат с фотографиями. СБУ провела по адресам их проживания обыски, в ходе которых были найдены самодельная взрывчатка, техника с доказательствами переписки с россиянами, а также прокремлевская литература. Семерым задержанным сообщили о подозрении по статье о государственной измене — им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас правоохранители проверяют информацию касательно возможной причастности задержанных к удару ВС РФ по жилому дому в Днепре 14 января, в результате которого погибли 46 человек.

Напомним, 16 января Служба безопасности Украины сообщила, что установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января.

По данным ведомства, по состоянию на 10 января в Украине силовики выявили более 600 агентов и шпионов государства-агрессора.