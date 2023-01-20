Допомагали завдавати ударів по Дніпру: СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ (відео)

Затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури та намагалися виявити розташування системи ППО. Координував мережу агентів громадянин РФ, який раніше проживав у Дніпрі.

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Служба безпеки України затримала семеро людей, які, за версією слідства, коригували вогонь російських військових по місту Дніпро. Наразі правоохоронці перевіряють їхню причетність до удару Збройних сил РФ по житловому будинку в місті 14 січня. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, затримані є агентами Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ структури, більш відомої як ГРУ. Силовики встановили, що посібники окупанта передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств — цю інформацію РФ використала для підготовки ракетних ударів по Дніпру. Крім того, за словами СБУ, після обстрілу агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки атак та скоригувати їх для росіян повторно.

Крім цього, російські агенти збирали дані про базування та переміщення українських військ, щоб виявити позиції системи протиповітряної оборони. Усю інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи, громадянина РФ, який раніше проживав у Дніпрі. Правоохоронці повідомили, що у 2014 році він створив місцеву проросійську організацію, яка виступала за створення "південно-східної української республіки". Надалі той втік до РФ, де його й завербували співробітники ГРУ — вони поставили своєму підопічному завдання створити власну мережу із однодумців. Ця мережа почала діяти з жовтня 2022 року.

Для спілкування агенти РФ використовували анонімні месенджери, а локації передавали як електронні координати з фотографіями. СБУ провела за адресами їх проживання обшуки, під час яких було знайдено саморобну вибухівку, техніку з доказами листування із росіянами, а також прокремлівську літературу. Усім затриманим повідомили про підозру за статтею про державну зраду — їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливої причетності затриманих до удару ЗС РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, внаслідок якого загинули 46 людей.

Нагадаємо, 16 січня Служба безпеки України повідомила, що встановила особи російських військових, причетних до ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі 14 січня.

За даними відомства, станом на 10 січня в Україні силовики виявили понад 600 агентів та шпигунів держави-агресора.