"Нехай чекають розплати": СБУ назвала імена військових РФ, відповідальних за удар по Дніпру

До військового злочину проти мирного населення України причетно кілька десятків окупантів. Внаслідок атаки росіян 14 січня в Дніпрі загинуло щонайменше 40 людей.

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Служба безпеки України встановила особи російських військових, причетних до ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це у понеділок, 16 січня, повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, за скоєння військового злочину проти мирного населення України несуть відповідальність кілька десятків військовослужбовців ЗС РФ. СБУ назвала низку імен:

командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 1971 року народження;

командир авіаційного загону 52 важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 1978 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 1982 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 1985 року народження;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцілунків Євген, 1980 року народження.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 осіб, серед яких 3 дитини.

Слідчі відомства, оглянувши місце події, попередньо підтвердили, що ворог завдав удару ракетою Х-22.

Фахівці проведуть ще кілька експертиз, після чого військовослужбовцям ЗС РФ оголосять про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти України.

СБУ порушила кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Це дозволить зібрати та узагальнити докази злочинної атаки з боку Російської Федерації.

"Кожен військовий злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить та оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання", — прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, кожен із тих російських військових, хто якимось чином причетний до скоєння злочинів проти населення України, має щохвилини очікувати на розплату.

Малюк також наголосив, що СБУ зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і він постійно розширюється та доповнюється.

Нагадаємо, підполковник Дарин Гауб, колишній пілот вертольота Black Hawk та командувач вертолітного полку, вважає, що якби системи Patriot вже були в Україні, то вони могли б перехопити і в повітрі знищити ракету, яка потрапила до житлового будинку в Дніпрі.