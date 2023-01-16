"Пусть ждут расплаты": СБУ назвала имена военных РФ, ответственных за удар по Днепру

К военному преступлению против мирного населения Украины причастны несколько десятков оккупантов. В результате атаки россиян 14 января в Днепре погибло как минимум 40 человек.

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Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, за совершение военного преступления против мирного населения Украины ответственность несут несколько десятков военнослужащих ВС РФ. СБУ назвала ряд имен:

командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 1978 года рождения;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 1982 года рождения;

штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 1980 года рождения.

В результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Днепре погибло как минимум 40 человек, в том числе 3 ребенка.

Следователи ведомства, осмотрев место происшествия, предварительно подтвердили, что враг нанес удар ракетой Х-22.

Специалисты проведут еще несколько экспертиз, после чего военнослужащим ВС РФ объявят о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

СБУ возбудила уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Это позволит собрать и обобщить доказательства преступной атаки со стороны Российской Федерации.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания", — прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, каждый из тех российских военных, кто каким-либо образом причастен к совершению преступлений против населения Украины, должен ежеминутно ожидать расплаты.

Малюк также подчеркнул, что СБУ собрала огромный массив доказательств для международных судов, и он постоянно расширяется и дополняется.

Напомним, подполковник Дарин Гауб, бывший пилот вертолета Black Hawk и командующий вертолетным полком, считает, что если бы системы Patriot уже были в Украине, то они могли бы перехватить и в воздухе уничтожить ракету, которая попала в жилой дом в Днепре.