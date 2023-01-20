Готував ракетний удар: СБУ затримала агента РФ в Одеській області (фото)

В Ізмаїлі один із чиновників за завданням російських кураторів збирав інформацію про українських військових та об'єкти інфраструктури в регіоні.

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Співробітники СБУ затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річковому порту Ізмаїла (Одеська область). Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі відомства.

За даними слідства, на бік російських окупантів перейшов чиновник одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту. Чоловіка після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну завербував представник російських спецслужб.

За вказівкою кураторів з ФСБ чоловік збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони й об'єктів критичної інфраструктури на території міста. Підвищену увагу він проявляв до електропідстанцій.

[ + – ] Завербований агент РФ допомагав окупантам готувати ракетні удари по критичній інфраструктурі України Фото: СБУ

Окрім цього, завербований російський агент розвідував місця базування українських блокпостів. Також він передавав ворогові відомості про специфіку захисту й особливості діяльності місцевого річпорту. Ці дані були потрібні спецслужбам РФ для завдання прицільних ракетних ударів.

Зібрані дані чиновник мав передати кураторам у вигляді електронних координат і фото в анонімному телеграм-каналі.

Помічника окупантів уже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

[ + – ] В Ізмаїлі один із місцевих чиновників перейшов на бік окупантів Фото: СБУ

Нагадаємо, 20 січня СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ. Затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури та намагалися виявити розташування системи ППО. Координував мережу агентів громадянин РФ, який раніше проживав у Дніпрі.

Фокус також писав, що 16 січня Служба безпеки України повідомила, що встановила особи російських військових, причетних до ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня.