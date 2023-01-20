Готував ракетний удар: СБУ затримала агента РФ в Одеській області (фото)
В Ізмаїлі один із чиновників за завданням російських кураторів збирав інформацію про українських військових та об'єкти інфраструктури в регіоні.
Співробітники СБУ затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річковому порту Ізмаїла (Одеська область). Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі відомства.
За даними слідства, на бік російських окупантів перейшов чиновник одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту. Чоловіка після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну завербував представник російських спецслужб.
За вказівкою кураторів з ФСБ чоловік збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони й об'єктів критичної інфраструктури на території міста. Підвищену увагу він проявляв до електропідстанцій.
Окрім цього, завербований російський агент розвідував місця базування українських блокпостів. Також він передавав ворогові відомості про специфіку захисту й особливості діяльності місцевого річпорту. Ці дані були потрібні спецслужбам РФ для завдання прицільних ракетних ударів.
Зібрані дані чиновник мав передати кураторам у вигляді електронних координат і фото в анонімному телеграм-каналі.
Помічника окупантів уже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.
Нагадаємо, 20 січня СБУ знешкодила мережу коригувальників РФ. Затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури та намагалися виявити розташування системи ППО. Координував мережу агентів громадянин РФ, який раніше проживав у Дніпрі.
Фокус також писав, що 16 січня Служба безпеки України повідомила, що встановила особи російських військових, причетних до ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня.