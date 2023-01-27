"До конца войны не будет спокойно": РФ продолжит ракетный террор Украины, — Подоляк

По словам советника главы ОП, до завершения военных действий РФ будет использовать любые методы террористической войны, ее цель — запугивать украинцев.

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Россия намерена продолжать наносить удары ракетами и дронами по территории Украины. Это будет продолжаться до тех пор, пока не закончится война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, украинцы должны реагировать на сигналы воздушной тревоги и перемещаться в укрытия.

"Все же должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы проделать всю ту историческую работу, которую нам предстоит сделать. Ее будет очень много", — сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что до завершения военных действий РФ будет использовать любые методы террористической войны, ее цель — запугивать украинцев. Россияне будут использовать, дроны, ракеты разного производства и искать другие возможности.

"До последнего дня войны это будут использовать. Поэтому должны спокойно, относительно спокойно к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности", — добавил советник главы ОП.

Напомним, 26 января Россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре. ВС РФ выпустили ракеты пяти типов, в частности гиперзвуковые "Кинжалы". В Воздушных силах уточнили, что украинской ПВО удалось сбить большинство снарядов — 47 из 55.

После этого президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили противодействие новым атакам с воздуха и поставки западного оружия.