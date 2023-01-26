Зеленский провел заседание Ставки после обстрелов 26 января: первые детали

По словам украинского лидера, России не удалось запугать нас новым ракетным обстрелом. А на заседании обсудили противодействие новым атакам с воздуха и поставки западного оружия.

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Очередная попытка ВС РФ запугать Украину массовым обстрелом 26 января потерпела поражение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро терпит и вся Россия", — сказал Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что вечером 26 января завершилось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам.

Президент лично заслушал доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Также на заседании Ставки подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении.

Владимир Зеленский также обсудил с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом.

Напомним, в четверг утром российские войска осуществили массированный обстрел Украины и выпустили 55 ракет морского и наземного базирования. Взрывы после объявления воздушной тревоги прогремели в Киеве, Одессе, Виннице и других украинских городах.

Фокус также писал, что 25 января выступление Владимира Зеленского показали по телевизору в Крыму и Белгороде. Вместо пропагандистских роликов и кинофильмов, жители оккупированных Севастополя, Симферополя и российского Белгорода увидели выступление президента Украины, в котором он говорил о скорой победе ВСУ.