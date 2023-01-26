Зеленський провів засідання Ставки після обстрілу 26 січня: перші деталі

За словами українського лідера, Росії не вдалося залякати нас новим ракетним обстрілом. А на засіданні обговорили протидію новим атакам із повітря та постачання західної зброї.

Related video

Чергова спроба ЗС РФ залякати Україну масовим обстрілом 26 січня зазнала поразки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом укотре зазнала поразки, як цієї поразки скоро зазнає і вся Росія", — сказав Зеленський.

Український лідер повідомив, що ввечері 26 січня завершилося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам.

Президент особисто заслухав доповіді командувачів військ оперативних напрямів щодо поточної ситуації на фронті. Також на засіданні Ставки докладно розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

Володимир Зеленський також обговорив з учасниками засідання питання про надходження озброєння та техніки та його оперативний розподіл угруповань військ. Особливу увагу було приділено питанню підготовки українських військових за кордоном.

Нагадаємо, у четвер вранці російські війська здійснили масований обстріл України та випустили 55 ракет морського та наземного базування. Вибухи після оголошення повітряної тривоги пролунали у Києві, Одесі, Вінниці й інших українських містах.

Фокус також писав, що 25 січня виступ Володимира Зеленського показали по телевізору у Криму та Бєлгороді. Замість пропагандистських роликів і кінофільмів жителі окупованих Севастополя, Сімферополя та російського Бєлгорода побачили виступ президента України, в якому він говорив про швидку перемогу ЗСУ.