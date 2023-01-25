"Подарунок" на день народження: виступ Зеленського показали у Криму та РФ (відео)

Замість пропагандистських роликів і кінофільмів жителі окупованих Севастополя, Сімферополя та російського Бєлгорода побачили виступ президента України, в якому він говорив про швидку перемогу ЗСУ.

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У середу, 25 січня, відеозвернення українського президента Володимира Зеленського транслювали телеканали в окупованому Криму та Бєлгороді (РФ). Про це повідомляє медіа "Baza".

Звернення Володимира Зеленського транслював телеканал СТС (російський федеральний телеканал, що належить холдингу "СТС Медиа", — ред.).

Відео з українським президентом, у якому він говорить про швидку деокупацію всіх захоплених російськими військовими сіл, селищ і міст нашої країни подивилися у Сімферополі, Севастополі та Бєлгороді.

Медіа розмістило також відео з окупованого Криму та з РФ, на кадрах якого СТС в ефірі транслює промову українського лідера. У цей час у Бєлгороді за кадром чоловік обурився тим, що "федеральний телеканал, а якусь хрінь показують".

Зауважимо, що виступ Володимира Зеленського на російському каналі показали у день його народження. Сьогодні українському президентові виповнилося 45 років.

Нагадаємо, 23 серпня 2022 року невідомі хакери зламали російські телеканали та показали громадянам РФ і мешканцям тимчасово окупованих територій виступ президента України Володимира Зеленського на другому саміті Кримська платформа. Далі в ефірі російських телеканалів пролунала пісня "Україна — це ти", яка супроводжувалася кадрами з українського Криму — до окупації.

Також Фокус писав, що хакери зламали російський сервіс для перегляду телеканалів Pager TV. Замість пропагандистських програм користувачів попередили про можливі бойові дії на території Росії.