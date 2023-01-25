"Подарок" на день рождения: выступление Зеленского показали в Крыму и РФ (видео)

Вместо пропагандистских роликов и кинофильмов, жители оккупированных Севастополя, Симферополя и российского Белгорода увидели выступление президента Украины, в котором он говорил о скорой победе ВСУ.

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В среду, 25 января, видеообращение украинского президента Владимира Зеленского транслировали телеканалы в оккупированном Крыму и Белгороде (РФ). Об этом сообщает медиа "Baza".

Обращение Владимира Зеленского транслировал телеканал СТС (российский федеральный телеканал, принадлежащий холдингу "СТС Медиа", — ред.).

Видео с украинским президентом, в котором он говорит о скорой деоккупации всех захваченных российскими военными сел, поселков и городов нашей страны посмотрели в Симферополе, Севастополе и Белгороде.

Медиа разместило также видео с оккупированного Крыма и с РФ, на кадрах которого СТС в эфире транслирует речь украинского лидера. В это время в Белгороде за кадром мужчина возмутился тем, что "федеральный телеканал, а какую-то хрень показывают".

Заметим, что выступление Владимира Зеленского на российском канале показали в день его рождения. Сегодня украинскому президенту исполнилось 45 лет.

Напомним, 23 августа 2022 года неизвестные хакеры взломали российские телеканалы и показали гражданам РФ и жителям временно оккупированных территорий выступление президента Украины Владимира Зеленского на втором саммите Крымская платформа. Далее в эфире российских телеканалов раздалась песня "Украина – это ты", сопровождавшаяся кадрами из украинского Крыма – до оккупации.

Также Фокус писал, что хакеры взломали российский сервис для просмотра телеканалов Pager TV. Вместо пропагандистских программ пользователей предупредили о возможных боевых действиях на территории России.