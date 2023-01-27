"До кінця війни не буде спокійно": РФ продовжить ракетний терор України, — Подоляк

За словами радника голови ОП, до завершення військових дій РФ використовуватиме будь-які методи терористичної війни, її мета — залякувати українців.

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Росія має намір продовжувати завдавати ударів ракетами та дронами по території України. Це продовжуватиметься доти, доки не закінчиться війна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, українці мають реагувати на сигнали повітряної тривоги та переміщатися у укриття.

"Все ж маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб зробити всю ту історичну роботу, яку нам належить зробити. Її буде дуже багато", — сказав він.

Михайло Подоляк зазначив, що до завершення військових дій РФ використовуватиме будь-які методи терористичної війни, її мета — залякувати українців. Росіяни використовуватимуть дрони, ракети різного виробництва і шукатимуть інші можливості.

"До останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно, до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 26 січня Росія зробила черговий масований ракетний удар по українській енергетичній інфраструктурі. ЗС РФ випустили ракети п'яти типів, зокрема гіперзвукові "Кинджали". У Повітряних силах уточнили, що українській ППО вдалося збити більшість снарядів — 47 із 55.

Після цього президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили протидію новим атакам з повітря та постачання західної зброї.