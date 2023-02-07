Россия вывела все ракетоносители из Черного моря: названа причина (видео)

Как сообщила представительница командования Наталия Гуменюк, в Черном море наблюдается мощный шторм, из-за чего россияне вынуждены были снять с боевого дежурства все свои корабли.

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Корабельная группировка Военно-морского флота России в Черном море почти в полном составе укрывается в пунктах базирования из-за небывало сильного шторма. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"В море продолжает бурлить мощный шторм, для Черного моря он действительно мощный на данном этапе. Ранее такого еще не фиксировалось — это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования. На дежурстве осталось 2 корабля, но они не являются ракетоносителями, они собирают информацию о надводной обстановке", — рассказала Наталья Гуменюк.

В Азовском море на боевом дежурстве также нет ни одного российского корабля. Как отметила спикер командования, хоть в Азовском море и нет такого мощного шторма, как в Черном море (всего 2-3 балла), но этого достаточного, чтобы не рисковать выводить суда из пунктов базирования. В этом случае россияне следят за надводной остановкой дистанционно.

При этом Гуменюк подчеркнула, что отсутствие кораблей в акватории Черного и Азовского морей еще не значит, что оккупанты не произведут ракетную атаку по Украине.

"Гипотетически они могут осуществить пуски ракет из пунктов базирования, хотя это противоречит правилам безопасности, но мы знаем, что они очень часто не придерживаются общеустановленных норм", — сообщила представительница командования.

В очередной раз Наталия Гуменюк напомнила, что вывод ракетоносителя в море занимает до двух часов, поэтому ситуация может меняться.

Напомним, журналисты BBC предположили, какие города Украины попытается захватить Россия. По мнению экспертов, помимо захвата Луганской и Донецкой областей Украины президент РФ Владимир Путин хочет расширить сухопутный коридор в Крым, для чего российские войска предпримут попытку атаковать Запорожскую область с юга.

Ранее, 4 февраля, спикер командования Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВС РФ готовятся к новому ракетному обстрелу Украины. По информации командования, враг все чаще посылает разведывательные беспилотники к побережью Одесской и Николаевской областей.

Также напомним, 1 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся к российскому наступлению и провели танковые учения в Харьковской области.