Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря: названо причину (відео)

Як повідомила представниця командування Наталія Гуменюк, у Чорному морі спостерігається потужний шторм, через що росіяни змушені були зняти з бойового чергування всі свої кораблі.

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Корабельне угруповання Військово-морського флоту Росії у Чорному морі майже у повному складі ховається у пунктах базування через неймовірно сильний шторм. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"У морі продовжує вирувати потужний шторм, для Чорного моря він справді потужний на цьому етапі. Раніше такого ще не фіксувалося — це 5-7 балів. Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається в пунктах базування. На чергуванні залишилося 2 кораблі, але вони не є ракетоносіями, вони збирають інформацію про надводну обстановку", — розповіла Наталія Гуменюк.

В Азовському морі на бойовому чергуванні також немає жодного російського корабля. Як зазначила спікерка командування, хоч в Азовському морі немає такого потужного шторму, як у Чорному морі (всього 2-3 бали), але цього достатнього, щоб не ризикувати виводити суди з пунктів базування. У цьому випадку росіяни стежать за надводною зупинкою дистанційно.

Водночас Гуменюк наголосила, що відсутність кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів ще не означає, що окупанти не зроблять ракетної атаки по Україні.

"Гіпотетично вони можуть здійснити пуск ракет з пунктів базування, хоча це суперечить правилам безпеки, але ми знаємо, що вони дуже часто не дотримуються загальновстановлених норм", — повідомила представниця командування.

Вкотре Наталія Гуменюк нагадала, що виведення ракетоносія в море займає до двох годин, тому ситуація може змінюватися.

Нагадаємо, журналісти ВВС припустили, які міста України спробує захопити Росія. На думку експертів, крім захоплення Луганської та Донецької областей, України президент РФ Володимир Путін хоче розширити сухопутний коридор до Криму, для чого російські війська спробують атакувати Запорізьку область з півдня.

Раніше, 4 лютого, речниця командування Наталія Гуменюк повідомила про те, що ЗС РФ готуються до нового ракетного обстрілу України. За інформацією командування, ворог все частіше посилає розвідувальні безпілотники до узбережжя Одеської та Миколаївської областей.

Також нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Збройні Сили України готуються до російського наступу та провели танкові навчання у Харківській області.