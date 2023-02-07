"Весняний наступ": журналісти припустили, які міста України спробує захопити РФ

За словами експертів, є кілька міст, на яких РФ може зосередити свою увагу під час наступного наступу. Щоправда, ймовірність захоплення кожного населеного пункту різна.

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Окрім захоплення Луганської та Донецької областей України президент РФ Володимир Путін хоче розширити сухопутний коридор до Криму. Передбачається, що російські сили спробують дійти до Запоріжжя з півдня. Про це пише видання BBC.

Так, журналісти припускають, що РФ під час свого "весняного наступу" спробує захопити такі міста:

Бахмут . За словами журналістів, російські війська намагаються атакувати саме місто на Донеччині, тоді як ПВК "Вагнер" намагаються оточити його з флангів. Поки що українські війська продовжують його утримувати. Якщо чи коли місто впаде, очікується, що сили вторгнення рушать у бік міст Слов'янськ та Краматорськ.

. За словами журналістів, російські війська намагаються атакувати саме місто на Донеччині, тоді як ПВК "Вагнер" намагаються оточити його з флангів. Поки що українські війська продовжують його утримувати. Якщо чи коли місто впаде, очікується, що сили вторгнення рушать у бік міст Слов'янськ та Краматорськ. Вугледар . У матеріалі сказано, що невелике місто, яке також знаходиться на Донеччині, російські сили намагалися захопити ще в листопаді 2022 року. Він важливий для Росії, оскільки дозволяє наблизитися до єдиної залізничної гілки, що сполучає анексований Кримський півострів та окуповані території на сході України. Крім того, його захоплення важливе з політичної точки зору.

. У матеріалі сказано, що невелике місто, яке також знаходиться на Донеччині, російські сили намагалися захопити ще в листопаді 2022 року. Він важливий для Росії, оскільки дозволяє наблизитися до єдиної залізничної гілки, що сполучає анексований Кримський півострів та окуповані території на сході України. Крім того, його захоплення важливе з політичної точки зору. Запоріжжя . Видання пише, що російські сили можуть просунутися на північ у бік міст Оріхів та Покровськ. Якщо це станеться, то українські сили будуть відкинуті, а тому вони не зможуть завдавати ударів по окупованих територіях на півдні України. Важливо й те, що Москва непокоїться, що ЗСУ можуть піти у контрнаступ саме на цьому напрямі, щоб звільнити Мелітополь.

. Видання пише, що російські сили можуть просунутися на північ у бік міст Оріхів та Покровськ. Якщо це станеться, то українські сили будуть відкинуті, а тому вони не зможуть завдавати ударів по окупованих територіях на півдні України. Важливо й те, що Москва непокоїться, що ЗСУ можуть піти у контрнаступ саме на цьому напрямі, щоб звільнити Мелітополь. Харків . За словами журналістів, хоча поблизу не було збільшення чисельності ворожих сил, проте росіяни почали частіше обстрілювати місто. Можливо, це говорить про те, що ЗС РФ спробує знову атакувати місто. Принаймні так вважають деякі українські військові, імена яких не називаються.

. За словами журналістів, хоча поблизу не було збільшення чисельності ворожих сил, проте росіяни почали частіше обстрілювати місто. Можливо, це говорить про те, що ЗС РФ спробує знову атакувати місто. Принаймні так вважають деякі українські військові, імена яких не називаються. Київ. Повідомляється, що столиця України, як і раніше, залишається головним призом Росії. Однак і Захід, і Україна, схоже, погоджуються з тим, що зараз немає ознак того, що росіяни можуть спробувати здійснити ще один наступ на місто. Росія використовувала свої найпідготовленіші сили під час першої спроби, коли її метою було повалення українського уряду ще на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Фокус писав, що генсек ООН заявив про загрозу масштабнішої війни. За словами Антоніу Гутерріша, ризик ескалації та кровопролиття у світі постійно зростає. Він закликав держави відмовитись від застосування ядерної зброї.

Ще нагадаємо, що У Зеленського заявили, що РФ звозить всі військові ресурси, які залишилися. За словами Подоляка, РФ шукає військові резерви в Білорусі, Ірані, Північній Кореї та Еритреї. Україні потрібно доводити можливості оборонятися, вести переговори щодо постачання додаткових озброєнь та контратакувати.