"Перспективи миру зменшуються": генсек ООН заявив про загрозу масштабнішої війни (відео)

За словами Антоніу Гутерреша, ризик ескалації та кровопролиття у світі постійно зростає. Він закликав держави відмовитись від застосування ядерної зброї.

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У світі зростає загроза ескалації, а війна на території України може вийти за межі країни та поширитись на інші території. Про це у понеділок, 6 лютого, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у межах свого виступу перед асамблеєю організації.

"Перспективи світи постійно зменшуються. Імовірність подальшої ескалації та кровопролиття продовжує зростати", — зокрема, прокоментував він.

Водночас Гутерреш наголосив, що світ рухається до масштабнішої війни.

"Я боюся, що світ не просто скочується в масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко відкритими очима", — зазначив генсек ООН.

Говорячи про російське вторгнення в Україну, Гутерреш згадав про так званий "годинник Судного дня", який показує, наскільки близьке людство від апокаліпсису.

"[Вчені] вивчили стан світу — російське вторгнення в Україну, нестримну кліматичну катастрофу, зростаючі ядерні загрози, підрив глобальних норм та інститутів. І вони дійшли чіткого висновку. Годинник Судного дня зараз без 90 секунд до півночі — повної глобальної катастрофи", — уточнив Гутерреш.

За його словами, це найближча до Армагеддону позначка на годиннику за весь час.

"Це ближче, ніж навіть у розпал Холодної війни", — додав він.

Він також додав, що світові потрібен мир відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

"Ми повинні старанніше працювати над миром по всій планеті", — заявив генсек.

Гутерріш послався на інші загрози миру, включаючи ізраїльсько-палестинський конфлікт, ситуацію в Афганістані, М'янмі та на Гаїті.

Перераховуючи пріоритети на цей рік, генсек наголосив, що держави мають відмовитися від застосування ядерної зброї першими, а в результаті відмовитися від застосування такої зброї загалом.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар раніше повідомив, що у річницю російського вторгнення 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку має пройти "Саміт світу", ініційований Києвом.

На зустрічі "Великої двадцятки" у листопаді 2022 року глава України Володимир Зеленський запропонував учасникам G20 українську "формулу миру".