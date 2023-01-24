Годинник Судного дня переведуть сьогодні. Вчені розповіли, що потрібно знати про провісника Армагеддону

Щорічно в січні протягом останніх 75 років дослідники відстежують, наскільки ймовірним є винищення людства.

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24 січня вчені-атомники знову відкриють свій The Bulletin, як і останні 75 років, щоб розкрити долю людства та визначити, чи потрібно перевести годинник Судного дня ближче чи далі від півночі, пише Daily Mail.

Зараз він встановлений на позначці за 100 секунд до півночі, як це було останні три роки. Однак після року катастроф, війни Росії проти України та пандемії Covid-19, що триває, годинник Судного дня можуть перевести ближче до півночі. Напередодні цієї події вчені вирішили нагадати, що це — провісник Армагеддону та що про нього слід знати.

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Що таке годинник Судного дня

Провісника Армагеддону створили вчені-ядерники ще 1947 року з основною метою — попередити людство про небезпеку ядерної зброї. Щороку з того часу годинник Судного дня попереджає жителів планети про те, наскільки ми близькі до того, щоб зруйнувати наш світ за допомогою технологій, які самі й створили.

Дослідники відзначають, що годинник Судного дня є якоюсь метафорою, щоб невпинно нагадувати всім жителям Землі про такі проблеми як зміна клімату, пандемії та ядерна війна, які людству необхідно вирішити.

Хто створив годинник Судного дня

Провісника Армагеддону був створений The Bulletin вчених-атомників, який заснував Альберт Ейнштейн і вчені університету Чикаго. У червні 1947 року співредактор The Bulletin Гайман Голдсміт доручив художнику Мартіну Лангсдорфу розробити дизайн обкладинки.

Відомо, що спочатку Лангсдорф розглядав варіант використання символу урану для обкладинки, проте зупинився на циферблаті годинника, який показує лише останню чверть до півночі. Автор обкладинки вважав, що це найкраще відобразить невідкладність катастроф, що насуваються на людство.

Який час відображався на перших годинниках Судного дня

За словами Лангсдорфа, спочатку годинник Судного дня був встановлений на позначці "за 7 хвилин до півночі". Щороку рада директорів The Bulletin і вчені ухвалюють рішення про необхідність переведення годинника Судного дня залежно від того, що відбувалося у світі.

Автор обкладинки також зазначає, що весь цей час годинник Судного дня був "метафорою того, наскільки людство близьке до самознищення" та був закликом до вирішення насущних катастрофічних проблем, щоб перевести стрілки назад.

Відомо, що перші два роки стрілки годинника Судного дня залишалися нерухомими, а потім Радянський Союз випробував свою першу атомну зброю — в цей момент провісник Армагеддону був пересунутий за 3 хвилини до півночі.

Як визначають час

Після створення годинника Судного дня рішення про переведення стрілок ухвалював редактор The Bulletin Юджин Рабинович, який був ученим, вільно розмовляв російською мовою та часто брав участь в обговореннях про ядерну зброю.

У 1973 році Рабинович помер і його місце в ухваленні рішення про переведення годинника зайняла Рада з науки та безпеки, до якої увійшли експерти з ядерних технологій і науки про клімат. У ті роки серед них було 13 лауреатів Нобелівської премії. З того часу група збирається двічі на рік, щоб обговорити нагальні проблеми людства, у тому числі війни, пандемії та зміни клімату.

Коли людство було найближче до Судного дня

Стрілки годинника Судного дня максимально наблизилися до півночі 23 січня 2020 року, коли The Bulletin встановили стрілки годинника на позначці "100 секунд до півночі".

Учені-атомники зазначали, що саме тоді уряди всього світу зіткнулися з двома надзвичайними масштабними небезпеками — ядерною війною та зміною клімату. Згідно з The Bulletin, загрози включали політичні конфлікти навколо Північної Кореї та Ірану, а також масові протести молоді по всьому світу, які мали звернути увагу урядів на зміни клімату.

Коли людство було найдалі від Судного дня

Найдалі людство було від самознищення в 1991 році, після закінчення холодної війни, коли США та Радянський Союз підписали Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Цього року The Bulletin встановив стрілки годинника Судного дня на позначці "17 хвилин до півночі".

Годинник Судного дня у 2022 році

Минулого 2022 року годинник Судного дня був встановлений на позначці "100 секунд до півночі". The Bulletin зазначає, що прихід Джо Байдена на заміну Дональду Трампу на посту президента США став ознакою надії, проте "відносини США, Росії та Китаю залишалися напруженими".

Свою лепту зробила й пандемія коронавірусу — вчені вважали, що реакція в усьому світі все ще залишалася "недостатньою", через те, що бідніші країни все ще відчували нестачу вакцин.

Ще одним важливим фактором стали зміни клімату. Наприклад, The Bulletin посилався на те, що Китай та Індія погодилися лише на просту відмову від вугілля, що унеможливлювало досягнення нульового глобального потепління у 2060-2070 роках.

Як зміниться годинник Судного дня у 2023 році

Зазначимо, що вчені-атомники тримають у секреті час, на який годинник буде переведено, до того дня, коли його переведуть. Це ускладнює прогнозування того, на який час вони будуть встановлені.

Із того часу, як був представлений годинник Судного дня у 2022 році, світ спостерігав повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Російсько-українська війна вплинула на весь світ, торкнувшись також і ціни на паливо й енергію.

Крім того, зросло занепокоєння щодо загрози застосування ядерної зброї Росією, Іраном і Північною Кореєю, водночас остання запустила найбільшу кількість балістичних ракет за всю історію спостережень у 2020 році.

За словами викладача університету Чикаго Кеннетта Бенедикта, який очолює розділ ядерних загроз у звіті The Global Challenges Foundation, зазначає, що ядерні ризики сьогодні вищі, ніж були під час Карибської кризи.

Ще одним натяком на те, що цього року заява про Судний день буде зосереджена на війні в Україні, є той факт, що вона вперше буде перекладена українською та російською мовами.

The Bulletin уже заявив, що у 2023 році враховуватимуть російсько-українську війну, біологічні загрози, поширення ядерної зброї та кліматичну кризу.

Коли переведуть годинник Судного дня

Оголошення про переведення стрілок годинника Судного дня буде зроблено сьогодні, 24 січня, о 15:00 за Гринвічем або о 10:00 за східним поясним часом.

Раніше Фокус писав про те, що годинник Судного дня відраховує секунди до півночі та вимирання людей.