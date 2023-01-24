Часы Судного дня переведут сегодня. Ученые рассказали, что нужно знать о предвестнике Армагеддона

Ежегодно в январе в течение последних 75 лет исследователи отслеживают, насколько вероятно истребление человечества.

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24 января ученые-атомщики вновь откроют свой The Bulletin, как и последние 75 лет, чтобы раскрыть судьбу человечества и определить, нужно ли передвинуть Часы Судного дня ближе или дальше от полуночи, пишет Daily Mail.

В настоящее время они установлены на отметке в 100 секунд до полуночи, как это и было последние три года. Однако после года катастроф, войны России против Украины и продолжающейся пандемии Covid-19 часы Судного дня могут быть переведены ближе к полуночи. В преддверии этого события ученые решили напомнить, что это за предвестник Армагеддона и что о нем следует знать.

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Что такое Часы Судного дня

Предвестник Армагедона был создан учеными-ядерщиками еще в 1947 году с основной целью — предупредить человечество об опасности ядерного оружия. Ежегодно с тех пор Часы Судного дня предупреждают жителей планеты о том, насколько мы близки к тому, чтобы разрушить наш мир с помощью технологий, которые сами же и создали.

Исследователи отмечают, что Часы Судного дня служат некой метафорой, чтобы неустанно напоминать всем жителям Земли о таких проблемах, как изменение климата, пандемиях и ядерной войне, которые человечеству необходимо решить.

Кто создал Часы Судного дня

Предвестник Армагеддона был создан The Bulletin ученых-атомщиков, который основал Альберт Эйнштейн и ученые Чикагского университета. В июне 1947 года соредактор The Bulletin Хайман Голдсмит поручил художнику Мартину Лангсдорфу разработать дизайн обложки.

Известно, что изначально Лангсдорф рассматривал вариант использования символа урана для обложки, однако остановился на циферблате часов, который показывает лишь последнюю четверть до полуночи. Автор обложки считал, что это наилучшим образом отразит безотлагательность надвигающихся на человечество катастроф.

Какое время отображалось на первых Часах Судного дня

По словам Лангсдорфа, изначально Часы Судного дня были установлены на отметке в "за 7 минут до полуночи". Ежегодно совет директоров The Bulletin и ученые принимают решение о необходимости перевода Часов Судного дня в зависимости от того, что происходило в мире.

Автор обложки также отмечает, что все это время Часы Судного дня были "метафорой того, насколько человечество близко к самоуничтожению" и являлись призывом к решению насущных катастрофических проблем, чтобы перевести стрелки назад.

Известно, что первые два года стрелки Часов Судного дня оставались неподвижными, А затем Советский Союз испытал свое первое атомное оружие — в этот момент предвестник Армагеддона был передвинут на 3 минуты до полуночи.

Как определяют время

После создания Часов Судного дня решение о переводе стрелок принимал редактор The Bulletin Юджин Рабинович, который был ученым, свободно говорил по-русски и часто принимал участие в обсуждениях об ядерном оружии.

В 1973 году Рабинович умер и его место в принятии решения о переводе часов занял Совет по науке и безопасности, в который вошли эксперты по ядерным технологиям и науке о климате. В те годы среди них также было 13 лауреатов Нобелевской премии. С тех пор группа собирается два раза в год, чтобы обсудить насущные проблемы человечества, в том числе войны, пандемии и изменения климата.

Когда человечество было ближе всего к Судному дню

Стрелки Часов Судного дня максимально приблизились к полуночи 23 января 2020 года, когда The Bulletin установили стрелки часов были установлены на отметке "100 секунд до полуночи".

Ученые-атомщики отмечали, что именно тогда правительства всего мира столкнулись с двумя чрезвычайными масштабными опасностями — ядерной войной и изменением климата. Согласно The Bulletin, угрозы включали политические конфликты вокруг Северной Кореи и Ирана, а также массовые протесты молодежи по всему миру, которые были призваны обратить внимание правительств на изменения климата.

Когда человечество было дальше всего от Судного дня

Дальше всего человечество было от самоуничтожения в 1991 году, после окончания холодной войны, когда США и Советский Союз подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этом году The Bulletin установил стрелки Часов Судного дня на отметке в "17 минут до полуночи".

Часы Судного дня в 2022 году

В прошлом 2022 году Часы Судного дня были установлены на отметке в "100 секунд до полуночи". The Bulletin отмечает, что приход Джо Байдена на замену Дональду Трампу на посту президента США стала признаком надежды, однако "отношения США, России и Китая оставались напряженными".

Свою лепту внесла и пандемия коронавируса — ученые посчитали, что реакция во всем мире все еще оставалась "недостаточной", из-за того, что более бедные страны все еще испытывали недостаток вакцин.

Еще одним важным фактором стали изменения климата. Например, The Bulletin, ссылался на то, что Китай и Индия согласились лишь на простой отказ от угля, что делало почти невозможным достижения нулевого глобального потепления в 2060-2070 годах.

Как изменятся Часы Судного дня в 2023 году

Отметим, что ученые-атомщики держат в секрете время, на какое часы будут переведены, до того дня, когда они будут переустановлены. Это существенно затрудняет прогнозирование того, на какое время они будут установлены.

С тех пор, как были представлены Часы Судного дня в 2022 году мир наблюдал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Российско-украинская война оказала влияние на весь мир, затронув также и цены на топливо и энергию.

Кроме того, возросла озабоченность по поводу угрозы применения ядерного оружия Россией, Ираном и Северной Кореей, при этом последняя запустила наибольшее количество баллистических ракет за всю историю наблюдений в 2020 году.

По словам преподавателя Чикагского университета Кеннетта Бенедикта, который возглавляет раздел ядерных угроз в отчете The Global Challenges Foundation, отмечает, что ядерные риски сегодня выше, чем были во время Карибского кризиса.

Еще одним намеком на то, что в этом году заявление о Судном дне будет сосредоточено на войне в Украине, является тот факт, что оно впервые будет переведено на украинский и русский языки.

The Bulletin уже заявил, что в 2023 году будут учитывать российско-украинскую войну, биологические угрозы, распространение ядерного оружия и климатический кризис.

Когда переведут Часы Судного дня

Объявление о переводе стрелок Часов Судного дня будет сделано сегодня, 24 января, в 15:00 по Гринвичу или 10:00 по восточному поясному времени.

Ранее Фокус писал о том, что Часы Судного дня отсчитывают секунды до полуночи и вымирания людей.