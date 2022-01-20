Чуть больше минуты до конца. Часы Судного дня отсчитывают секунды до полуночи и вымирания людей

Человечество находится в 100 секундах до полуночи – это символическое время, когда человеческая раса может исчезнуть. Но стрелки часов Судного дня двигаются вперед.

Человечество еще никогда не было так близко к самоуничтожению, как сейчас, пишет в статье для Science Alert биолог и генетик из новозеландского Кентерберийского университета Джек Хайнеманн. И дело не столько в ядерных бомбах, ради которых и создавались Часы Судного дня. Человечество может погибнуть от изменений климата и от собственного технологического прогресса, пишет ученый.

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Часы Судного дня были созданы физиками в 1947 году, как предупреждение для человечества о том, что накопление ядерного оружия приведет к уничтожению всех и вся, а не к победе конкретной стороны. Хотя ядерное оружие до сих пор представляет опасность для землян, но существует еще ряд важных факторов, которые могут привести к уничтожению человеческой расы. И то, чем ближе эти катастрофы к реальности и измеряют Часы Судного дня, говорит Хайнеманн.

[ + – ] Атомную бомбу такого же типа сбросили на Хиросиму в 1945 году Фото: The Conversation

Химикаты

Одну из опасностей для человечества представляет собой распространение химикатов и токсичные отходы. Только в США существуют десятки тысяч свалок токсичных отходов. Из них примерно 1700 представляют очень большую опасность и их нужно срочно очистить. Изменение климата и участившиеся ураганы, а также наводнения разрушают эти места хранения отходов и токсичные вещества попадают в атмосферу, загрязняют воду и почву. Соответственно, если так будет продолжаться, то станет меньше пригодных для жизни земель и начнется борьба за пресную воду и появятся "химические переселенцы", говорит Хайнеманн.

Фото: wikipedia

Генная инженерия

Одной из угроз для человечества может быть генная инженерия, которая предназначена для изменения генов в растениях, животных, насекомых. Редактирование генов, которое служит благородной цели, может привести к созданию биороботов. Например, созданные генномодифицированные комары, которые переносят смертельные болезни, должны со временем изменить свою популяцию, чтобы она стала менее опасной для человека. Но это может привести к изменениям на генном уровне, которые мы не в силах предусмотреть и повлияет на всю окружающую среду, что вызовет конфликты и социальный коллапс.

Фото: BBC

Изменение климата

Глобальное потепление находится среди главных угроз для человечества. Хотя все названные предыдущие факторы, которые несут угрозу Землянам неразрывно связаны с изменением климата. Часы Судного дня идут, их стрелки неумолимо приближаются к полуночи и время подумать о том, что в 1947 году нам угрожала только ядерная бомба, а теперь нам несут опасность другие технологии и даже изменившийся климат.