Трохи більше за хвилину до кінця. Годинник Судного дня відраховує секунди до півночі та вимирання людей

Людство за 100 секунд до опівночі – це символічний час, коли людська раса може зникнути. Але стрілки годинника Судного дня рухаються вперед.

Людство ще ніколи не було так близько до самознищення, як зараз, пише у статті для Science Alert біолог та генетик із новозеландського Кентерберійського університету Джек Хайнеманн. І справа не так у ядерних бомбах, заради яких і створювався Годинник Судного дня. Людство може загинути від змін клімату та власного технологічного прогресу, пише вчений.

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Годинник Судного дня був створений фізиками в 1947 році як попередження для людства про те, що накопичення ядерної зброї призведе до знищення всіх і вся, а не до перемоги конкретної сторони. Хоча ядерна зброя досі є небезпекою для землян, але існує ще низка важливих факторів, які можуть призвести до знищення людської раси. І те, чим ближчі ці катастрофи до реальності, і вимірює Годинник Судного дня, каже Хайнеманн.

[ + – ] Атомну бомбу такого ж типу скинули на Хіросіму 1945 року Фото: The Conversation

Хімікати

Однією з небезпек для людства є поширення хімікатів та токсичні відходи. Тільки в США існують десятки тисяч звалищ токсичних відходів. З них приблизно 1700 становлять дуже велику небезпеку і їх потрібно терміново очистити. Зміна клімату й урагани, що почастішали, а також повені руйнують ці місця зберігання відходів і токсичні речовини потрапляють в атмосферу, забруднюють воду і ґрунт. Відповідно, якщо так продовжуватиметься, то стане менше придатних для життя земель і розпочнеться боротьба за прісну воду та з'являться "хімічні переселенці", каже Хайнеманн.

Фото: wikipedia

Генна інженерія

Однією із загроз для людства може бути генна інженерія, яка призначена для зміни генів у рослинах, тваринах, комахах. Редагування генів, яке є благородною метою, може призвести до створення біороботів. Наприклад, створені генномодифіковані комарі, які переносять смертельні хвороби, мають згодом змінити свою популяцію, щоб вона стала менш небезпечною для людини. Але це може призвести до змін генетично, які ми не в змозі передбачити і вплине на все навколишнє середовище, що викликає конфлікти і соціальний колапс.

Зміна клімату

Глобальне потепління є серед головних загроз для людства. Хоча всі названі попередні фактори, які загрожують Землянам, нерозривно пов'язані зі зміною клімату. Годинник Судного дня йде, його стрілки невблаганно наближаються до півночі і час подумати про те, що в 1947 році нам загрожувала лише ядерна бомба, а тепер нам несуть небезпеку інші технології і навіть клімат, що змінився.