"Перспективы мира уменьшаются": генсек ООН заявил об угрозе более масштабной войны (видео)

По словам Антониу Гутерриша, риск эскалации и кровопролития в мире все время растет. Он призвал государства отказаться от применения ядерного оружия.

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В мире растет угроза эскалации, а война на территории Украины может выйти за пределы страны и распространиться на другие территории. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках своего выступления перед ассамблеей организации.

"Перспективы миры постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти", — в частности, прокомментировал он.

При этом Гутерриш подчеркнул, что мир движется к более масштабной войне.

"Я боюсь, что мир не просто скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", — отметил генсек ООН.

Говоря о российском вторжении в Украину, Гутерриш вспомнил о так называемых "часах Судного дня", которые показывают, насколько близко человечество от апокалипсиса.

"[Ученые] изучили состояние мира — российское вторжение в Украину, безудержную климатическую катастрофу, растущие ядерные угрозы, подрыв глобальных норм и институтов. И они пришли к четкому выводу. Часы Судного дня сейчас без 90 секунд до полуночи — полной глобальной катастрофе", — уточнил Гутерриш.

По его словам, это самая близкая к Армагеддону отметка на часах за все время.

"Это ближе, чем даже в разгар Холодной войны", — добавил он.

Он также добавил, что миру нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

"Мы должны усерднее работать над миром по всей планете", — заявил генсек.

Гутерриш сослался и на другие угрозы миру, включая израильско-палестинский конфликт, ситуацию в Афганистане, Мьянме и на Гаити.

Перечисляя приоритеты на текущий год, генсек подчеркнул, что государства должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а в итоге отказаться от применения такого оружия в целом.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар ранее сообщил, что в годовщину российского вторжения 24 февраля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должен пройти "Саммит мира", инициированный Киевом.

На встрече "Большой двадцатки" в ноябре 2022 года глава Украины Владимир Зеленский предложил участникам G20 украинскую "формулу мира".