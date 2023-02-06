"Йде ва-банк": РФ звозить всі військові ресурси, що залишилися, — Подоляк (відео)

За словами радника глави ОП, РФ шукає військові резерви в Білорусі, Ірані, Північній Кореї та Еритреї. Україні потрібно доводити можливості оборонятися, вести переговори щодо постачання додаткових озброєнь та контратакувати.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що триває боротьба за ініціативу, боротьба за те, хто володітиме ініціативою до кінця війни. Про це повідомляє ТСН.

Водночас Росія йде ва-банк — звідси мобілізація та пошуки додаткових військових ресурсів за кордоном у країнах-союзниках, таких як Білорусь, Іран, Еритрея чи Північна Корея.

Він також відповів на запитання про те, чи стануть найближчими два-три місяці вирішальними у війні.

"Це звучить дивно, як на мене. У нас рік війни, вона дуже масштабна: 1400 км тільки прямої лінії фронту", — сказав Подоляк, зазначивши, що це без урахування можливого відкриття північного фронту.

"Кожен етап — переломний. Нам потрібно доводити можливості оборонятися, можливості переходити в контрнаступ, можливості накопичувати ресурси для переходу в контрнаступ і при цьому ще мінімізувати втрати", — сказав Подоляк.

[ + – ] Радник голови ОП — про найближчі місяці війни, дивитися з 8 хвилини

За його словами, після двох ефективних звільнень великих територій у Харківській та Херсонській областях потрібно було покращити тилове забезпечення, логістику, вести переговори про постачання додаткових озброєнь, оскільки Росія, зі свого боку, зі всіх своїх територій звозить ресурси, які тільки лишилися. Нам потрібно було також накопичити, провести тренування військовослужбовців, нагромадити цей ресурс, щоб рухатися далі", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що в Україні визнали ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Представники уряду також звернуться з відповідними пропозиціями і до закордонних країн.

Раніше Фокус повідомляв про те, як приватним компаніям забронювати співробітників. Новий порядок бронювання, за словами адвоката Андрія Новака, передбачає, що у разі отримання повістки заброньованим працівником він зможе просто надати відповідний документ.