Мобилизация в Украине: как частным компаниям забронировать работников (видео)

Новый порядок бронирования, по словам Андрея Новака, предусматривает, что в случае выписывания повестки забронированному работнику — ему будет достаточно предоставить соответствующий документ. После этого повестку аннулируют либо пригласят человека в центр комплектования для обновления учетных данных.

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В Украине с 27 января действует новый порядок бронирования своих сотрудников от мобилизации для украинских компаний. Теперь предприятие может забронировать до 50% своих работников, заявил адвокат Андрей Новак в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Он заявил, что теперь частные компании, которые не относятся к оборонной сфере или государственным учреждениям, могут забронировать часть своих сотрудников от мобилизации на военную службу.

Адвокат назвал ряд критериев, по которым компании могут забронировать своих работников:

это должны быть компании-крупные налогоплательщики;

поступления из-за границы в валюте должны быть не менее 32 млн евро;

средняя заработная плата должна быть на предприятии не ниже по региону за отчетный период;

компания должна иметь критическое значение для обеспечения нужд населенного пункта;

это могут быть резиденты "Дія.City".

Новак заявил, что если забронированному сотруднику хотят вручить повестку, то он может показать соответствующий документ. После этого сотрудники военкомата могут отпустить человека или попросить его приехать в территориальный центр комплектования для обновления учетных данных.

Напомним, ране Фокус информировал, что в Украине в самое ближайшее время может заметно расшириться круг лиц, получивших отсрочку от мобилизации.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что своим постановлением от 27 января 2023 года Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации.