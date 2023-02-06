Отсрочка по-новому: назван пошаговый алгоритм подачи заявки на бронь от мобилизации

Предприятия составляют списки незаменимых сотрудников, Минэкономики принимает решение о бронировании, а военнообязанному выдают выписку об отсрочке. Юристы объяснили, как выглядит бронь от мобилизации в Украине в 2023 году.

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Своим постановлением от 27 января 2023 года Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. В соответствии с этим документом забронировать до 50% военнообязанных сотрудников на срок до шести месяцев могут не только предприятия, имеющие мобилизационные задачи или снабжающие ВСУ, как это было ранее, но и бизнес, функционирование которого критически важно для экономики и обеспечения потребностей населения.

Какие компании отныне считаются критически важными и как бизнесу подтвердить этот статус Фокус подробно рассказывает в своем новом обзоре "Отсрочка от мобилизации. Что меняется в правилах бронирования сотрудников". А Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF в ответ на запрос Фокуса описывает детальный алгоритм действий для предприятий, которым необходимо забронировать сотрудников от мобилизации в соответствии с новым порядком:

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, представляют список с обоснованием и справкой о количестве военнообязанных в Министерство в соответствующей сфере или областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации или военной / военно-гражданской администрации, на территории юрисдикции которой они расположены;

эти органы проверяют полноту заполнения списка, наличия обоснования к нему, соблюдения требований о количестве подлежащих бронированию военнообязанных и подают его на согласование Генштабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки);

согласованные списки, Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) предоставляют Минэкономики;

по результатам проверки списков Минэкономики принимает решение о бронировании военнообязанных ;

; Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных органам, которыми были представлены списки, а также Генштабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки);

Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) в трехдневный срок доводит решение до соответствующих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или подразделений СБУ или Службы внешней разведки;

военнообязанному выдают выписку из решения, которая выступает документом, подтверждающим предоставление отсрочки ;

; органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пятидневный срок со дня выдачи выдержки военнообязанному присылают в ТЦК и СП уведомление о бронировании военнообязанного для зачисления его на специальный воинский учет;

ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на воинском учете, на основании решения о бронировании засчитывает такого военнообязанного на специальный учет;

Органы государственной власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации ежеквартально составляют отчет о численности забронированных военнообязанных по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Опрошенные Фокусом эксперты надеются, что теперь бронирование персонала в Украине в 2023 году будет возобновлено после паузы, которая продолжалась в течение предыдущего полугодия.

Ранее Фокус рассказывал о новом порядке воинского учета, который действует в Украине в 2023 году.