Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей

Воинский учет за границей, учет военнообязанных граждан работодателями и военный билет в "Дії". Фокус выяснил, какие перемены ждут украинцев в связи с утверждением Кабмином нового порядка воинского учета.

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С нового года в Украине действует новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление правительства от 30 декабря 2022 №1487 опубликовали 3 января 2023 года.

"Цель такого новшества четко регламентирована самим порядком. Если сформулировать более лаконично, она заключается в цифровизации процесса ведения воинского учета, его нормировании и осовременивании и сборе полной информации об имеющихся военных резервах", — объясняет Фокусу Виолетта Монастырская, адвокат адвокатского объединения Legal Strategy.

По мнению Ростислава Кравца, адвоката, старшего партнера АК "Кравец и партнеры", в первую очередь, изменения обусловлены желанием создания электронного реестра военнообязанных и его интеграции с сервисом государственных услуг "Дія", а также решением вопроса относительно военнообязанных женщин — каким образом и в какие сроки им нужно стать на воинский учет. Вместе с тем, собеседник Фокуса в условиях войны считает цифровизацию воинского учета опасной инициативой, которую следует отсрочить.

Как уточняет Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A. Group", кардинальное обновление системы воинского учета началось еще с начала агрессии РФ против Украины в 2014 году, когда первые волны частичной мобилизации обнажили ключевые проблемы в этой сфере. Первым результатом этой работы стал Порядок организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 7 декабря 2016 г. № 921, который пришел на замену еще постсоветским правилам, утвержденным в 1994 году.

Собеседник Фокуса уточняет, что этот порядок действовал без изменений в течение двух лет, и только 2019-2022 годах трансформировался. Соответственно, желание правительства изложить порядок в новой редакции вместо внедрения очередных изменений выглядит логично.

"Сейчас мы имеем свежий, детализированный и понятный почти любому рядовому гражданину документ, являющийся результатом эволюции системы воинского учета за восемь лет войны", — заключает Евгений Артюхов.

Военкомат в "Дії". Как и когда цифровизация дойдет до военнообязанных

"О привлечении "Дії" к воинскому учету говорят более года — сразу после презентации услуги по регистрации места жительства, поскольку именно здесь первой проблемой стал вопрос воинского учета. И, скорее всего, достаточно много времени ушло на то, чтобы интегрировать всех участников и все необходимые данные в единую систему", — говорит Евгений Артюхов.

Услышав о цифровизации воинского учета, в информпространстве с новой силой начал циркулировать ранее распространенный миф о том, что через "Дію" военнообязанным будут рассылать повестки. Однако опрошенные Фокусом эксперты заверили, что пока речь о подобных действиях не идет. Да и в Минцифре в ответ на многочисленные запросы СМИ также опровергают слухи о повестках через сервис "Дія".

[ + – ] Через сервис "Дія" повестки отправлять не будут, зато там появится электронный военный билет

Вместе с тем, в текущей редакции порядка Евгений Артюхов усматривает следующие функции, которые будут вскоре доступны через "Дію":

электронный военный билет;

автоматическое сообщение Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях в данных военнообязанного (рождение ребенка, женитьба, развод, смена места жительства и т.п.);

возможность встать на воинский учет дистанционно, не посещая ТЦК и СП.

По мнению Артюхова, последняя функция очень актуальна, поскольку проблема попасть на прием в ТЦК и СП началась во время пандемии ковида. А после начала полномасштабного вторжения для решения любого вопроса военнообязанным часто приходится отстаивать в очередях в течение рабочего дня, и не один раз.

[ + – ] Для решения любого вопроса военнообязанным часто приходится отстаивать в очередях весь рабочий день

"Для постановки на воинский учет в связи с изменением проживания отныне не нужно отстаивать очереди и "сниматься" с учета по старому месту жительства. Достаточно встать на воинский учет в ТЦК и СП по новому месту жительства в течение семи дней. Когда эта функция заработает в "Дії" – встать на учет можно будет в несколько кликов", – уточняет Артюхов.

Виолетта Монастырская добавляет: новый сервис "электронный военный билет" будет удобно использовать, например, при принятии на работу или учебу, где будет достаточно предоставить электронную версию соответствующего военно-учетного документа.

Воинский учет за границей. Какие нововведения касаются выехавших из Украины

Евгений Артюхов отмечает, что ключевые изменения порядка касаются выехавших за границу военнообязанных — они будут состоять на воинском учете в дипломатических учреждениях страны фактического пребывания.

Эксперт уточняет, что обязанность постановки на консульский учет в случае пребывания за границей более трех месяцев существовала и раньше, но сейчас непостановка на консульский учет будет расцениваться, как нарушение правил воинского учета, за что военнообязанного могут привлечь к ответственности. При этом, у посольств и консульств дополнительно появляются следующие обязанности:

информирование граждан Украины о начале очередного призыва

содействие возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и в военное время

[ + – ] Здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Выехавшие за границу военнообязанные будут состоять на воинском учете в дипломатических учреждениях страны фактического пребывания

"Полномочий вручать повестки сотрудники консульств и посольств не имеют. По крайней мере, новым порядком такого не предусмотрено, но однозначно исключать такую возможность тоже нельзя, — разъясняет Евгений Артюхов. — И самое интересное, если определенным военнообязанным, избегающим постановки на учет, заинтересуются в ТЦК и СП, с новыми полномочиями дипломатические учреждения смогут "поспособствовать" отмене правовых оснований для пребывания в иностранном государстве, то есть — аннулированию визы или статуса временной защиты и т.п. — и тогда военнообязанный будет вынужден вернуться в Украину на встречу с военным комиссаром".

Однако пока волноваться украинцам за границей, что их будут "возвращать" в Украину, не стоит. Как правило, за рубежом в разных странах не ведутся никакие реестры украинских граждан, более того, цифровизация во многих странах ЕС остается на уровне украинской, но по модели начала 2000-х. "В Германии беженцы регистрируются в конкретной земле (земля — область), и другая земля ничего не знает о том, сколько и из каких стран беженцев зарегистрировано здесь. Более того, документооборот в ведомствах, что связан с беженцами, ведется через почтовые отправления — почту, и не электронную, и часто бумаги теряются, контроль там за зарегистрированными "условный", а уж если человек и вовсе не получил статуса — вид на жительство, то неясно, каким образом Консульство Украины собирается узнать о его месте пребывания", — рассказала Фокусу временно проживающая в Германии киевлянка Ирина Осадчая. По ее мнению, в госведомствах Германии такой собственный беспорядок, что "стучать" о военнообязанных мужчинах украинскому консульству там точно никто не станет.

Женщины и дети. Кого еще касаются нововведения воинского учета

Молодым парням и их родителям следует знать, что в новом порядке возраст приписки парней к призывным участкам понизили – становиться на учет теперь нужно на год раньше: с 16 лет, а не с 17 лет.

"Стать на военный учет с 16 лет можно будет с помощью портала "Дія". Ведь, согласно новому порядку, военный учет будут переводить полностью в электронную форму, создав и запустив для этого в течение шести месяцев "Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — объясняет Виолетта Монастырская.

[ + – ] Теперь старшеклассникам нужно становиться на воинский учет с 16 лет

Новым порядком также дополнительно урегулирован вопрос воинского учета женщин, обсуждение которого в последнее время получило широкий резонанс.

Как отмечает Евгений Артюхов, женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП и не получили военно-учетный документ, должны стать на воинский учет до конца 2026 года.

"Механизм мобилизации женщин новым порядком не предусмотрен. До 2026 года все женщины, даже украинки, имеющие медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, могут обходиться без обязательной постановки на учет. Представительницы других профессий становятся на учет только в добровольном порядке", — добавляет Виолетта Монастырская. То есть, женщины, как и прежде, идут в ряды ВСУ по собственному желанию.

[ + – ] Женщины служат в ВСУ по собственному желанию Фото: 112

Без приписного никуда. Как изменяются правила приема на работу или обучение

Виолетта Монастырская уточняет, что, согласно положениям нового порядка, воинский учет будут вести:

военкоматы (ТЦК и СП) — персонально-качественный учет;

органы местной власти — персонально-первичный;

предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный — персональный.

"Кроме того, воинский учет военнообязанных и резервистов будет делиться на общий и специальный, — продолжает Монастырская. — В общем будут находится военнообязанные и резервисты, которые не забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и на военное время, тогда как забронированные будут находится на специальном военном учете".

Монастырская уточняет, что при наличии на военном учете менее 500 работников обязанности по ведению воинского учета возлагаются на сотрудника службы персонала, которому устанавливается доплата в размере до 50% должностного оклада, а для госслужащих — в пределах экономии фонда оплаты труда. Но если речь идет о большем количестве трудоустроенных призывников, военнообязанных и резервистов, порядок определяет необходимое количество лиц, ответственных за ведение воинского учета. Например, для учета от 4001 до 7000 призывников обязательны три дополнительные штатных единицы.

[ + – ] Сотрудник, который ведет учет персонала, теперь будет обязан вести воинский учет на предприятии Фото: УНИАН

Для работодателей одним из ключевых новшеств нового порядка также становится прием на работу или обучение только после взятия военнообязанного на воинский учет.

То есть, как подчеркивает Евгений Артюхов, теперь работодателям прямо запрещено принимать на работу мужчин, а с 1 января 2027 года и военнообязанных женщин, не имеющих военно-учетного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.

"По моему мнению, это достаточно спорная правовая норма, поскольку не могут постановления Кабмина сужать и ограничивать объем прав и свобод граждан, определенный законами – в частности, трудовых прав граждан и конституционного права на труд, – комментирует Артюхов. — Поэтому не исключено, что в ближайшее время эта норма порядка будет обжалована в суде. Но это зависит от того, найдется ли истец-храбрец, поскольку его, с высокой вероятностью, могут мобилизовать вне очереди — на всякий случай".

Работодателям юристы советуют обратить внимание и на другие важные моменты. Во-первых, в соответствии с измененной процедурой оповещения о вызове работников в ТЦК и СП, работодатель обязан выдавать приказ (распоряжение) об уведомлении военнообязанных, уведомлять таких лиц под личную подпись относительно необходимости прибытия в соответствующий ТЦК и СП, и отправлять копию вышеупомянутого приказа в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП.

"Ознакомление работника с таким приказом допускается с использованием средств электронных коммуникаций с наложением усовершенствованной электронной подписи или квалифицированной электронной подписи. А в период военного положения уведомление даже можно отправить в мессенджер, – разъясняет Евгений Артюхов. – И тогда работник, даже если он работает дистанционно или за границей, считается уведомленным о необходимости явки в ТЦК и СП должным образом, а в случае неявки автоматически становится правонарушителем и может привлекаться к ответственности".

Важно

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Второй важный момент – изменение регулирования проведения проверок ведения воинского учета. Евгений Артюхов уточняет, что проверка проводится из предписания, форма которого утверждена порядком не чаще раза в год, согласно утвержденному плану. О проведении проверки предприятию сообщают не позднее чем за десять дней до ее начала. Недостатки и нарушения порядка ведения воинского учета, обнаруженные во время проверки, придется устранить в 30-дневный срок.

"Ранее ТЦК и СП проводили проверки только тех предприятий, которые вели воинский учет и по собственной инициативе взаимодействовали с ТЦК и СП. Однако теперь такие проверки для бизнеса могут стать неприятным сюрпризом", — предупреждает Артюхов.

Ответственность за нарушения в сфере военного учета не изменилась, но о ней тоже следует напомнить. В частности, военнообязанным за нарушение правил воинского учета угрожает:

административная ответственность, предусмотренная ст. 210 КУоАП в виде штрафа в размере от 510 до 850 грн (в мирное время) или от 850 до 1700 грн (во время действия военного положения или в особый период или в случае повторного нарушения);

в случае уклонения от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП, военнообязанный может привлекаться к уголовной ответственности по ст. 337 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 5100 до 8500 грн или исправительные работы сроком до одного года.

Для работодателей нарушение порядка воинского учета может обернуться применением санкций: речь идет об административной ответственности, предусмотренной ст. 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400 до 5100 грн. За повторное в течение года совершение нарушения, а также за нарушения, совершенные в особый период (включая военное положение) — штраф 5100 до 8500 грн.