Мобілізація в Україні: як приватним компаніям забронювати працівників (відео)

Новий порядок бронювання, за словами Андрія Новака, передбачає, що у разі виписування повістки заброньованому працівникові йому достатньо надати відповідний документ. Після цього порядок анулюють або запросять людину в центр комплектування для оновлення облікових даних.

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В Україні із 27 січня діє новий порядок бронювання своїх співробітників від мобілізації для українських компаній. Наразі підприємство може забронювати до 50% своїх працівників, заявив адвокат Андрій Новак в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він заявив, що тепер приватні компанії, які не належать до оборонної сфери чи державних установ, можуть забронювати частину своїх співробітників від мобілізації на військову службу.

Адвокат назвав низку критеріїв, за якими компанії можуть забронювати своїх працівників:

це мають бути компанії-великі платники податків;

надходження з-за кордону у валюті мають бути не менше 32 млн євро;

середня заробітна плата має бути на підприємстві не нижче регіону за звітний період;

компанія повинна мати критичне значення задля забезпечення потреб населеного пункту;

це може бути резиденти "Дія.City".

Новак заявив, що якщо заброньованому співробітнику хочуть вручити повістку, він може показати відповідний документ. Після цього співробітники військкомату можуть відпустити людину або попросити її приїхати до територіального центру комплектування для оновлення облікових даних.

Нагадаємо, рані Фокус інформував, що в Україні найближчим часом може помітно розширитися коло осіб, які отримали відстрочку від мобілізації.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що своєю ухвалою від 27 січня 2023 року Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації.