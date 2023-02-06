Потрібні на економічному фронті: хто може бронювати працівників від мобілізації

Бізнес отримав можливість забезпечити відстрочення ключових співробітників без мобілізаційного завдання. Яким вимогам мають відповідати підприємства, щоби скористатися цим правом.

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В Україні найближчим часом може помітно розширитися коло осіб, які отримали відстрочку від мобілізації. Йдеться про ключових співробітників критично важливих для економіки підприємств. Тепер їх можна забронювати від мобілізації на шість місяців, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Відстрочка від мобілізації. Що змінюється в правилах бронювання співробітників".

Формально можливість забронювати співробітників було передбачено й у 2022 році. Проте Ганна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), розповідає Фокусу, що протягом пів року бронювання персоналу в Україні від мобілізації залишалося заблокованим через те, що підприємства не мали змоги отримати мобілізаційні завдання. Нова процедура бронювання, яку Кабмін затвердив своєю ухвалою від 27 січня 2023 року, відкриває можливість забронювати персонал без мобілізаційного завдання. У зв'язку з цим бізнес сподівається, що важливий процес більше не пробуксовуватиме.

Микола Гелетій, старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, наголошує, що найважливішим нововведенням стало відкриття можливості бронювання персоналу для критично важливих для економіки підприємств. Завдяки цьому компанії, для яких раніше була недоступна процедура бронювання персоналу від мобілізації, у 2023 зможуть нею скористатися.

Для визнання підприємства критично важливим для економіки застосовується перелік із таких семи критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки країни відповідно до постанови КМУ №83 від 2015 року;

важливе значення задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

розмір зарплати становить не меншу за середню по регіону;

резидентство "Дія Сіті" (правовий і податковий режим стимулювання для IT-компаній в Україні).

Можливість забронювати персонал надається компаніям, які відповідають трьом із семи критеріїв. Таке загальне правило.

[ + – ] Інфографіка Кабміну

Тарас Швець, юрист Sayenko Kharenko, уточнює, що статус критично важливого підприємства надає профільний орган виконавчої влади: для IT-компаній — Мінцифри, агросектору — Мінагрополітики, фармбізнесу — Міністерство охорони здоров'я.

На думку Миколи Гелетія, окремим критеріям бізнесу досить легко відповідати. Серед таких — відсутність заборгованості з ЄСВ чи розмір середньої зарплати. Проте вимогу щодо сплати податків чи обсягу валютної виручки зможуть виконати переважно великі компанії та представники експортних галузей.

"Представникам малого бізнесу буде складно забронювати своїх працівників: відповідність об'єктивним критеріям досягти практично неможливо, а важливість значення для територіальної громади чи галузі — досить абстрактне визначення", — продовжує Тетяна Ященко, партнерка EXPATPRO.

Раніше Фокус розповідав про заборону виїзду за кордон для чиновників, у тому числі й жінок, за винятком службових відряджень.