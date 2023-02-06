Нужны на экономическом фронте: кто может бронировать сотрудников от мобилизации

Бизнес получил возможность обеспечить отсрочку ключевым сотрудникам без мобилизационного задания. Каким требованиям должны соответствовать предприятия, чтобы воспользоваться этим правом.

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В Украине в самое ближайшее время может заметно расшириться круг лиц, получивших отсрочку от мобилизации. Речь идет о ключевых сотрудниках критически важных для экономики предприятий. Теперь их можно забронировать от мобилизации на шесть месяцев, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Отсрочка от мобилизации. Что меняется в правилах бронирования сотрудников"

Формально возможность забронировать сотрудников была предусмотрена и в 2022 году. Однако Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), рассказывает Фокусу, что в течение полугода бронирование персонала в Украине от мобилизации оставалось заблокировано из-за того, что предприятия не имели возможности получить мобилизационные задания. Новая процедура бронирования, которую Кабмин утвердил своим постановлением от 27 января 2023 года, открывает возможность забронировать персонал без мобилизационного задания. В связи с этим бизнес надеется, что важный процесс больше не будет пробуксовывать.

Николай Гелетий, старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang подчеркивает, что наиболее важным нововведением стало открытие возможности бронирования персонала для критически важных для экономики предприятий. Благодаря этому компании, для которых ранее была недоступна процедура бронирования персонала от мобилизации, в 2023 году смогут ей воспользоваться.

Для признания предприятия критически важным для экономики применяется перечень из следующих семи критериев:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности страны в соответствии с постановлением КМУ №83 от 2015 года;

важное значение для удовлетворения потребностей территориальной общины;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер зарплаты составляет не менее средней по региону;

резидентство "Дія Сіті" (стимулирующий правовой и налоговый режим для IT-компаний в Украине).

Возможность забронировать персонал предоставляется компаниям, которые соответствуют трем из семи критериев. Таково общее правило.

[ + – ] Инфографика Кабмина

Тарас Швец, юрист Sayenko Kharenko, уточняет, что статус критически важного предприятия предоставляет профильный орган исполнительной власти: для IT-компаний – Минцифры, агросектора – Минагрополитики, фармбизнеса – Министерство здравоохранения.

По мнению Николая Гелетия отдельным критериям бизнесу довольно легко соответствовать. В числе таковых — отсутствие задолженности по ЕСВ или размер средней зарплаты. Однако требование относительно уплаты налогов или объема валютной выручки смогут выполнить преимущественно крупные компании и представители экспортных отраслей.

"Представителям малого бизнеса будет сложно забронировать своих работников: соответствие объективным критериям достичь практически невозможно, а важность значения для территориальной общины или отрасли – довольно абстрактное определение", — продолжает Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

Ранее Фокус рассказывал о запрете выезда за рубеж для чиновников, в том числе и женщин, за исключением служебных командировок.