Никаких путешествий: кому из женщин теперь запрещено выезжать за границу

Резонансный запрет на выезд из страны касается не только топ-чиновников, но и нескольких сотен тысяч украинских граждан, в том числе, и женщин. Кто попадает под ограничения, в каких случаях предусмотрены исключения и как теперь будут контролировать пересечение границы?

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Как будет действовать недавний резонансный запрет выезда за границу для украинских чиновников, судей, прокуроров, депутатов Верховной Рады и др. проясняет новое постановление Кабмина от 27 января 2023 года №69 "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".

Напомним, соответствующий запрет вводит в действие указ президента №27/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Полный список должностных лиц, о которых упомянули в этом документе, Фокус приводит в своем недавнем обзоре "Римские каникулы отменяются. Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу". Следующим шагом для внедрения ограничения должно было стать внесение изменений в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года №57, что, собственно, и выполнил Кабмин в пятидневный срок.

Примечательно, что в правительственном постановлении список тех, на кого распространяются ограничения, расширили за счет следующих лиц:

госсекретарь Кабинета Министров Украины с заместителями;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины с заместителями;

государственные секретари министерств;

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений органов местного самоуправления;

исполнительные органы государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля которых (50% и более) прямо или косвенно принадлежит государству.

[ + – ] Инфографика Кабинета министров Фото: Кабинет Министров Украины

"Целью включения [руководителей госкомпаний] стало обеспечение устойчивой работы таких предприятий, поскольку ответственность за выполнение установленных объемов работ предприятия возлагается именно на руководителя. Необходимость образования наблюдательного совета, который бы контролировал руководителя и результаты самого предприятия, тоже понятна", — комментирует Димитрий Стриченко, юрист ООО "ЮКК "Де-юре".

Собеседник Фокуса добавляет, что по информации фонда Госимущества по состоянию на 1 октября 2022 года, количество таких предприятий в Украине составляло 3306. То есть, соответствующее количество руководителей уже попало под запрет выезда за границу в отпуск, а при наличии наблюдательного совета в каждом из предприятий, куда в среднем входит 3-5 членов, следует добавить еще 10-15 тыс. человек.

Кроме этого под действие запрета попадает более 42 тыс. депутатов более 1,5 тыс. областных, районных, городских, поселковых и сельских советов и советов районов в городах, а также многочисленные руководители структурных подразделений органов местного самоуправления. Напомним, ранее в комментарии Фокусу Димитрий Стриченко ориентировочно оценивал количество тех, кого касается ограничения в 500 тыс. человек. То есть теперь эта армия невыездных гипотетически увеличилась ориентировочно до 600 тыс.

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Каким образом всех этих лиц "возьмут на контроль", как будут выявлять и проверять при попытке выезда из страны и как это повлияет на ситуацию на границе, пока окончательно не ясно.

"Вопрос действительно интригующий, поскольку согласно последним новостям, практический механизм контроля выезда таких лиц предложен не был, а как это решение будет выполняться должностными лицами Госпогранслужбы – трудно спрогнозировать, – комментирует Димитрий Стриченко.

Собеседник Фокуса предполагает, что было бы целесообразно сформировать единый реестр лиц, которым запрещено пересекать границу по определенным причинам, где можно объединить сведения из реестра должников, исполнительных производств и списка тех, кому запрещены отпуска за границу. Другие пути выполнения поставленной задачи, по мнению Стриченко, будут неэффективны и могут привести к спекулированию на местах и затягиванию процедуры пересечения границы.

Однако в строгих правилах есть исключения и касаются они не только служебных командировок. То есть, женщины и мужчины, на которых распространяется запрет, могут выехать за границу в следующих "исключительных случаях":

посещение ребенка или детей младше 18 лет (включительно), находящихся за пределами Украины, или сопровождение детей при выезде за пределы Украины одиноким отцом или матерью;

лечение за границей или сопровождение на лечение одного из членов семьи первой степени родства;

смерть близкого родственника за границей.

[ + – ] Инфографика Кабинета министров Фото: Кабинет Министров Украины

"Дополняя эту норму словами "в исключительных случаях", Кабмин, фактически, переложил ответственность за пропуск таких лиц на пограничников, — комментирует Димитрий Стриченко. — Ведь только уполномоченное лицо Госпогранслужбы будет анализировать исключительность обстоятельств. Возможно, доказательств того, что дети, находящиеся за границей в течение длительного времени, тяжело болеют или их опекун не в состоянии оказывать им надлежащий уход в связи с обстоятельствами непреодолимой силы будет достаточно".

Однако нельзя исключать вероятность того, что даже при наличии исключительных обстоятельств чиновника из страны могут не выпустить, поскольку окончательное решение зависит от личного мнения и настроения представителя Госпогранслужбы, и, возможно, в некоторых случаях, — политической целесообразности.

Добавим, что внесение в постановление депутатов местных советов уже вызвало возмущение в соцсетях. "Если правительство предусмотрело посещение [детей за границей], то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и потребность по каждой женщине проверять действительно ли дети за границей", — пишет в своем профиле в "Фейсбук" депутат от партии Слуга Народа Виталий Безгин. По его мнению, подобный шаг может привести к сложению женщинами-депутатами местных советов своих мандатов и разрушению системы местного самоуправления.

Ранее Фокус детально анализировал предпосылки для появления подобного запрета. Также Фокус разбирался в особенностях новых правил воинского учета.