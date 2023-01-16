Разыскать и вернуть: зачем в новом порядке воинского учета упомянули уехавших за границу мужчин

Теперь воинским учетом также будут заниматься дипломатические учреждения Украины за рубежом. Какие у них будут полномочия по отношению к военнообязанным украинцам?

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У военнообязанных мужчин, которые так или иначе выехали или остались жить за границей после начала полномасштабной войны с Россией, появился новый повод для беспокойства. Речь идет о порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который введен постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487. Этот документ Фокус детально рассматривает в своем свежем обзоре "Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей".

В комментарии Фокусу Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A. Group", отмечает, что ключевые изменения порядка воинского учета касаются выехавших за границу военнообязанных граждан, которые теперь должны становиться на воинский учет в дипломатических учреждениях Украины в стране фактического пребывания.

"Дипломатические ведомства теперь будут вести воинский учет среди находящихся за рубежом украинцев. Более того, дипломатические учреждения должны будут "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период), — объясняет Виолетта Монастырская, адвокат адвокатского объединения Legal Strategy. — Однако если украинец находится за границей до трех месяцев, на воинский учет становиться не обязательно".

По словам Евгения Артюхова сотрудники украинских консульств и посольств за рубежом не имеют полномочий вручать повестки, но, хотя новым порядком воинского учета это не предусмотрено, однозначно исключать такую возможность пока все же нельзя.

"Если определенным военнообязанным, избегающим постановки на учет, заинтересуются в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), с новыми полномочиями дипломатические учреждения смогут "поспособствовать" отмене правовых оснований для пребывания в иностранном государстве, то есть — аннулированию визы или статуса временной защиты и т.п. — и тогда военнообязанный будет вынужден вернуться в Украину на встречу с военным комиссаром".

Однако опрошенные Фокусом выехавшие за границу граждане Украины скептически оценивают вероятность того, что военнообязанных будут массово разыскивать по всей Европе и возвращать на родину. Ведь, как ни парадоксально, Европа отстает от Украины по уровню цифровизации, и, зачастую, все еще бумажный документооборот и бюрократия могут существенно осложнить соответствующую работу.

[ + – ] Военнообязанным выходцам из Украины за границей придется становится на воинский учет в дипломатических учреждениях

Как рассказала Фокусу киевлянка Ирина Осадчая, временно проживающая в Германии, в этой стране документооборот в ведомствах, которые связаны с беженцами, ведется через бумажные почтовые отправления, бумаги часто теряются, а контроль за зарегистрированными выходцами из Украины весьма условный. Если же человек и вовсе не получил вид на жительство, собеседница Фокуса сомневается, что его местопребывание удастся восстановить. А значит, никакого учета в Консульстве Украины для военнообязанных граждан пока не предвидится.

Ранее Фокус выяснял, будут ли в Украине рассылать повестки через приложение "Дія". А в своем обзоре "Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей" Фокус также рассказывает о новых обязанностях работодателей и электронном военном билете в "Дії".